“Deja una huella imborrable”: murió el gerente general de Salus, Agustín Mostany

Falleció Agustín Mostany, el argentino que lideró Salus desde el 2023. Así lo anunció la empresa en un comunicado que divulgó en redes sociales.

“Agustín deja una huella imborrable en Salus Uruguay y en Danone Cono Sur, donde comenzó su recorrido como director de Marca de Levité y Villa del Sur en Argentina, hasta llegar a liderar en 2023 el Negocio de Aguas en Uruguay, consolidando el liderazgo de las marcas y la promoción del bienestar en toda la región”, escribió la empresa.

Salus reconoció su “liderazgo único, inspiración y compromiso”, que “quedarán en el corazón de todos nosotros por siempre y guardados en la historia de la compañía”.