“Deja una huella imborrable”: murió el gerente general de Salus, Agustín Mostany

Falleció Agustín Mostany, el argentino que lideró Salus desde el 2023. Así lo anunció la empresa en un comunicado que divulgó en redes sociales.
“Agustín deja una huella imborrable en Salus Uruguay y en Danone Cono Sur, donde comenzó su recorrido como director de Marca de Levité y Villa del Sur en Argentina, hasta llegar a liderar en 2023 el Negocio de Aguas en Uruguay, consolidando el liderazgo de las marcas y la promoción del bienestar en toda la región”, escribió la empresa.
Salus reconoció su “liderazgo único, inspiración y compromiso”, que “quedarán en el corazón de todos nosotros por siempre y guardados en la historia de la compañía”.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]