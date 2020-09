Tras contraer COVID-19 los anticuerpos duran por lo menos 4 meses, señala estudio

Salud

Los anticuerpos que produce el cuerpo humano para combatir el nuevo coronavirus duran al menos cuatro meses después del diagnóstico y no desaparecen rápidamente, al contrario de lo que apuntaban algunos estudios iniciales, según un estudio llevado a cabo en Islandia.

El informe, elaborado con pruebas a más de 30.000 personas en el país insular, es el trabajo más extenso jamás realizado sobre la respuesta del sistema inmunológico al nuevo coronavirus y constituye una buena noticia para los esfuerzos por desarrollar una vacuna.

Si una vacuna puede estimular la producción de anticuerpos duraderos, como lo hacen las infecciones naturales, dará esperanzas de que "la inmunidad a este virus impredecible y muy contagioso no sea de corta duración", escribieron expertos independientes de la Universidad de Harvard y los Institutos de Salud de EE. UU. EE.UU., en un comentario publicado junto al citado estudio en el New England Journal of Medicine.

Una de las grandes interrogantes de la pandemia es si contraer el virus ayuda a proteger contra futuras reinfecciones y por cuánto tiempo. En ese sentido, algunos casos de recontagio -con cepas diferentes a la de los primeros casos- pusieron una sombra de duda sobre esa inmunidad, aunque eso fue relativizado por la mayoría de los expertos.



Por ejemplo, en el caso del ciudadano chino que se contagió por segunda vez luego de visitar España, se comprobó que su organismo había generado anticuerpos a la nueva infección, y de hecho no presentó ningún síntoma.

Algunos estudios, con un tamaño menor, sugieren que los anticuerpos desaparecen rápidamente y que algunas personas, con pocos o ningún síntoma, pueden no producir muchos.

El nuevo estudio ha sido realizado por la empresa DECODE Genetics, con sede en Reykjavík, filial de la biotecnológica estadounidense Amgen, con fuerte presencia en hospitales, universidades y operadores sanitarios de Islandia.