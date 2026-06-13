OMS propone reformar atención de hemorragias posparto, por la que mueren miles de mujeres

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos internacionales han publicado en la revista especializada 'The Lancet' una serie de artículos a través de los que proponen un cambio en el modelo de atención en la hemorragia posparto, por la que mueren "43.000 mujeres cada año".

En concreto, este análisis ha sido realizado, además de por la citada entidad y la británica Universidad de Oxford, por investigadores principales del 'Programa Especial de Investigación, Desarrollo y Capacitación en Investigación sobre Reproducción Humana' (HRP) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la propia OMS y el Banco Mundial.

Esta serie de artículos "histórica" ofrece "soluciones definitivas" para "acabar con una de las complicaciones más mortales del parto", ha asegurado este organismo internacional, que ha añadido que "el sangrado excesivo después del parto afecta a 27 millones de mujeres" anualmente. Además, "cuesta a los países, los sistemas de salud y las familias de todo el mundo más de 8.630 millones de euros" al año, ha indicado.

Por ello, considera que es necesario "un cambio fundamental en la forma en que se debe detectar y tratar la hemorragia posparto". Este se basa, entre otros aspectos, en "implementar las últimas guías consolidadas sobre la prevención, el diagnóstico y el tratamiento", y tiene "entre los nuevos elementos importantes" el relativo al tratamiento "tan pronto como se pierdan 300 mililitros de sangre, si se acompaña de signos vitales anormales", ha concretado.

"El protocolo de tratamiento también incluye la medición de la pérdida de sangre con un paño de recolección de sangre calibrado, lo que modifica una práctica arraigada en la atención materna de estimar visualmente la pérdida de sangre", ha proseguido, para agregar que esta estimación visual "es sumamente imprecisa". Tal es así que, a través de ella, "no se detectan la mitad de los casos", ha informado.

A juicio de los investigadores, hasta ahora se están produciendo "oportunidades perdidas para prevenir la hemorragia antes de que se produzca". "Reducir la anemia durante el embarazo, abordar la necesidad insatisfecha de anticoncepción, evitar las cesáreas médicamente innecesarias y garantizar que todas las mujeres reciban medicamentos uterotónicos eficaces después del parto podrían disminuir sustancialmente la carga mundial de hemorragia posparto", han destacado al respecto.

PAQUETE DE CINCO MEDIDAS ENTRE LAS QUE SE INCLUYEN UN FÁRMACO OXITÓCICO Y EL ÁCIDO TRANEXÁMICO

Ahondando en las propuestas de este nuevo modelo, han expresado que "un sencillo paquete de tratamiento de primera respuesta 5 en 1, conocido como paquete 'PPH', bajo el acrónimo 'MOTIVE', puede transformar los resultados". "Al garantizar que toda mujer con hemorragia posparto reciba de inmediato masaje uterino, un fármaco oxitócico, ácido tranexámico, fluidos intravenosos y una exploración para determinar el origen del sangrado, el personal sanitario puede reducir drásticamente la progresión a una hemorragia potencialmente mortal hasta en un 60 por ciento", han subrayado.

"Este enfoque está diseñado específicamente para que las matronas y enfermeras puedan actuar de inmediato, sin necesidad de esperar la evaluación de un especialista", han explicado los expertos en relación con esta propuesta. La misma, de hecho, se ha ofrecido ante los "seis retrasos críticos" identificados "durante la atención, desde el diagnóstico hasta el tratamiento, la intensificación de la atención y el acceso a hemoderivados, que a menudo determinan la supervivencia de la mujer", han apuntado.

Con todo, han manifestado que "en una era de medicamentos eficaces, herramientas de diagnóstico sencillas y el conjunto de tratamientos basados en la evidencia, ninguna mujer debería morir por una hemorragia posparto debido a que la ayuda llegó demasiado tarde". No obstante, "el reto ahora reside en la implementación", han asegurado, para realizar, ante ello, "un llamamiento a los Gobiernos, los sistemas de salud, las asociaciones profesionales, los donantes y, en general, a la comunidad sanitaria mundial para que la hemorragia posparto se convierta en una prioridad urgente".

De este modo, y para finalizar, los investigadores principales han reclamado que se equipe a "todos los centros de maternidad" y se capacite "al personal sanitario de primera línea". Es necesario adoptar "intervenciones de eficacia probada a gran escala", ya que "se podrían salvar miles de vidas cada año", han concluido.