Contenido creado por Santiago Márquez
Modo saludable

A tener en cuenta

MSP emitió recomendaciones por dengue a viajeros: cuáles son

La cartera pidió prestar especial atención a que quienes hayan salido del país por posibles contactos con focos de Aedes aegypti.

05.04.2026 11:15

Lectura: 1'

2026-04-05T11:15:00-03:00
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El Ministerio de Salud Pública (MSP) publicó en sus redes sociales recomendaciones para aquellas personas que regresan de países con circulación de dengue.

La publicación afirma que, al llegar a Uruguay, las personas deben continuar aplicándose repelente en las siguientes dos semanas después del retorno al país. Agrega también que, al arribar a su hogar, las personas deben inspeccionar, vaciar y limpiar recipientes que hayan juntado agua mientras no se encontraban en el hogar.

Finalmente informa que ante los siguientes síntomas se consulte a un profesional de la salud:

-            Fiebre de hasta 7 días

-            Dolor de cabeza

-            Dolor detrás de los ojos

-            Dolores musculares y/o articulares

-            Erupción cutánea