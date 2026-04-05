MSP emitió recomendaciones por dengue a viajeros: cuáles son

El Ministerio de Salud Pública (MSP) publicó en sus redes sociales recomendaciones para aquellas personas que regresan de países con circulación de dengue.
La publicación afirma que, al llegar a Uruguay, las personas deben continuar aplicándose repelente en las siguientes dos semanas después del retorno al país. Agrega también que, al arribar a su hogar, las personas deben inspeccionar, vaciar y limpiar recipientes que hayan juntado agua mientras no se encontraban en el hogar.
Finalmente informa que ante los siguientes síntomas se consulte a un profesional de la salud:
- Fiebre de hasta 7 días
- Dolor de cabeza
- Dolor detrás de los ojos
- Dolores musculares y/o articulares
- Erupción cutánea
A la vuelta del viaje, seguí cuidándote del dengue ??— Ministerio de Salud Pública – Uruguay (@MSPUruguay) April 5, 2026
Si estuviste en un país con circulación, usá repelente durante las 2 semanas siguientes a tu regreso.
?? Prestá atención a los síntomas y consultá a un profesional de la salud. pic.twitter.com/EVjqqAdwOY
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