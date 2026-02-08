Gabriel Rolón: “Si te enamorás de alguien que está en pareja, tenés el derecho a pelearla”

Modo saludable

Aunque para las nuevas generaciones la monogamia y la infidelidad parecen tener cada vez menos peso en las relaciones, hay un tema que a los más grandes les sigue generando enormes problemas, discusiones y hasta peleas. ¿Está bien enamorarse de alguien que está en pareja? ¿Es correcto luchar por ese amor?

El psicólogo y escritor argentino Gabriel Rolón lo abordó en su columna del programa argentino Perros de la Calle y aseguró que uno no puede elegir de quién enamorarse, “pero sí de quién no”.

Rolón reconoció que hay casos en que una persona piensa que no es momento para ponerse en pareja o quizá se está recuperando de una ruptura reciente y no se le pasa por la mente conocer a alguien y volver a enamorarse. “No está en tu mira, pero de repente te llevaste por delante a alguien y decís: ‘¿Qué es esto? Si yo dije que quería estar solo’. Pero el amor es así, te lleva puesto”, afirmó.

Y puede suceder que esa persona que se cruza ya esté en una relación de pareja. “Lo cual no te inhibe de enamorarte, te inhibe de estar con ella”, dijo. “Lo que pasa es que ahí entablás un juego que es distinto: si vos te enamoras de alguien que está en pareja, tenés todo el derecho del mundo a pelearla. Pero sabiendo que es una situación complicada y sabiendo que es un partido que, si no se dirime en los primeros minutos, lo perdiste”, agregó.

Cuando habla de perder el partido, Rolón se refiere a los casos de personas que, estando en pareja, entablan una relación paralela y la mantienen en base a la promesa de que se van a separar. “El que te dice que se va a separar y a los seis meses no se separó, no se separa más”, sentenció.

“Si alguien te parte la cabeza y vos ves que lo podés perder, quemás las naves”, aseguró Rolón y remarcó que cuando se plantea “dame tiempo, el nene todavía es chiquito, mi mujer/mi marido está pasando un momento complicado”, lo que termina sucediendo es que “eso pasa a ser parte de la dinámica de la pareja”.

En el amor se puede competir, reconoció Rolón, pero recomendó no hacer cosas que lo muestren a uno como alguien que no es. “Lo que podés hacer es ser vos y que la persona que amás tenga la libertad de decidir si ese que sos le gusta más o la hace más feliz que la otra persona. No hay que disfrazarse de alguien que no sos”, apuntó.

Elegir de quién no enamorarse

Por otra parte, el psicólogo se refirió a una acción que podemos llevar a cabo antes de sufrir por amor. Se basó en una anécdota personal que vivió con una mujer que no estaba en otra pareja, pero que se definía como no disponible para una relación formal en ese momento.

“Ella no tenía ganas de enamorarse y entrar en un vínculo. Nos conocimos y para mí fue muy fuerte. Me di cuenta a los 10 días que me iba a enamorar perdidamente de ella, entonces la invité a cenar y le dije que esa iba a ser nuestra última cena”, contó. “Sos extraordinaria, te deseo lo mejor del mundo, pero no tengo ganas de ser tu amigo y vos no estás para un amor. Si me bajo ahora, me vas a doler poquito; si me bajo en dos meses, me vas a partir el alma”, recordó que le dijo.

Lo que Rolón recomendó es hablar desde la sinceridad y no plantear juegos románticos, sino hacerlo a modo de protección para no sufrir. “Uno se da cuenta de que se puede enamorar de alguien (...). A esta altura de mi vida, yo sé lo que no me gusta, lo que me gusta; sé lo que me pasa hasta en la piel cuando estoy cerca de alguien, si esa persona me conmueve con su mirada, con sus palabras o no”, afirmó.

Y sobre su caso personal, remató la anécdota. Cuando él se había levantado de la silla para irse, ella le dijo: “¿Y si yo también lo intento?”. A lo que Rolón le respondió que, si eso pasaba, él se volvía a sentar. “Y no me levanté hace 13 años”, finalizó. Hablaba de Cynthia Wila, su esposa.

