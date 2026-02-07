Modo saludable

El condimento que todos tenemos en la cocina y es un potente aliado para la salud

En las cocinas de todos los uruguayos hay un condimento que es básico para cada salsa, cada pizza, cada guiso. Y aunque lo vemos tan seguido, hay altas chances de que no hayamos pensado nunca en que es un potente aliado para la salud. Se trata del orégano, que tiene un valor mucho mayor al de hacer más ricas las preparaciones de todos los días.

Durante siglos, se usó como remedio casero para tratar diversas dolencias, y hoy la ciencia comienza a respaldar lo que ya se sabía: el orégano ayuda a reducir la inflamación, combatir las bacterias y controlar el estrés, informa Cleveland Clinic.

¿Qué hace que el orégano sea tan especial?

El secreto del orégano reside en su composición química. Según expertos en nutrición de la Cleveland Clinic, esta hierba contiene una variedad de compuestos antioxidantes esenciales para la salud celular, entre los que destacan:

— Carvacrol y timol: Dos potentes antioxidantes con propiedades antivirales y antimicrobianas.

— Flavonoides y ácidos fenólicos: Compuestos que ayudan a reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Ocho beneficios del orégano para la salud

1. Gran poder antioxidante

Los antioxidantes combaten los radicales libres en el cuerpo, los cuales pueden causar daño celular. Consumir orégano de forma regular ayuda a proteger tu organismo frente al estrés oxidativo.

2. Propiedades antibacterianas

El orégano contiene flavonas que demostraron tener propiedades capaces de combatir bacterias. Aunque se necesitan más estudios en humanos, las investigaciones preliminares son muy prometedoras.

3. Apoyo contra infecciones virales

Gracias al carvacrol y al timol, el orégano podría ayudar a proteger el cuerpo contra ciertos virus. En estudios de laboratorio, estos compuestos mostraron actividad frente a virus como el norovirus.

4. Reducción de la inflamación

La inflamación crónica es precursora de enfermedades como la diabetes y problemas cardíacos. El orégano contiene sustancias que ayudan a mitigar los procesos inflamatorios en el cuerpo.

5. Ayuda en la gestión del estrés

Estudios recientes sugieren una conexión entre el consumo de orégano y la mejora de síntomas de ansiedad y depresión, actuando como un aliado natural para el bienestar mental.

6. Mejora la salud intestinal

El té de orégano es conocido por ser un excelente digestivo. Ayuda a:

— Estimular los jugos digestivos.

— Relajar los músculos del sistema digestivo (propiedad antiespasmódica).

— Reducir los gases y la hinchazón abdominal.

7. Potencial en el manejo de la diabetes

Algunas investigaciones indican que ciertos compuestos del orégano podrían ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre, inhibiendo enzimas involucradas en el metabolismo de la glucosa.

8. Propiedades anticancerígenas

Debido a su alta concentración de antioxidantes, se está investigando el papel del orégano en la prevención de ciertos tipos de cáncer, ya que ayuda a neutralizar los radicales libres que dañan el ADN.

Formas de consumir orégano

Aunque la más común es ponerlo en salsas, guisos o carnes por ejemplo, también se puede utilizar en otras preparaciones, que tienen sus beneficios específicos.

— Té de orégano: Ideal para la digestión y sin cafeína.

— Aceite de orégano: Se presenta en cápsulas o líquido para ingerir.

— Aceite esencial de orégano: Exclusivo para uso tópico o aromaterapia. Algo importante: Nunca hay que ingerir el aceite esencial, ya que es extremadamente concentrado.

Precauciones y efectos secundarios del consumo de orégano

A pesar de sus bondades, es fundamental consumirlo con moderación. La nutricionista Devon Peart de la Cleveland Clinic advierte cuáles son las condiciones en las que especialmente hay que evitarlo:

— Embarazo y lactancia: No se recomienda el uso de suplementos o tés en estas etapas.

— Riesgo de sangrado: Puede ralentizar la coagulación sanguínea, por lo que tenés que evitarlo antes de una cirugía.

— Interacción con minerales: Los taninos del orégano pueden interferir con la absorción de hierro, cobre y zinc. Se recomienda espaciar su consumo al menos dos horas de estos suplementos.

— Niveles de azúcar: Si ya tomás medicación para la diabetes, el orégano podría bajar demasiado tus niveles de azúcar.

Lo más conveniente, antes de iniciar un consumo prolongado de algún complemento de la alimentación, es consultar al médico sobre sus posibles efectos. Y vale recordar que no por ser naturales, las hierbas son buenas para todo o para todos.

