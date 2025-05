Verónica Piñeiro propone una “re-evolución” ambiental y de movilidad para Montevideo

En Perspectiva

A menos de dos semanas de las elecciones internas, Verónica Piñeiro, bióloga de 42 años y exgerenta de Gestión Ambiental de la Intendencia de Montevideo, se presenta como la única candidata del Frente Amplio que proviene directamente de la actual administración departamental.

Con el respaldo del Partido Comunista y del sector La Amplia —fundado por Carolina Cosse—, Piñeiro impulsa una propuesta bajo el lema “Re-evoluciona Montevideo”, que busca ir más allá de la continuidad: plantea una transformación estructural en áreas clave como residuos, movilidad y medio ambiente.

Un nuevo modelo de gestión ambiental

Piñeiro, que integró el equipo que lideró el programa Áreas Liberadas, asegura que Montevideo necesita “transformaciones profundas” y no meras mejoras incrementales. En materia de residuos, propone abandonar el modelo uniforme de contenedores instalado en 2004 —que considera superado— y avanzar hacia sistemas diferenciados por barrio:

• Recolección intradomiciliaria en barrios jardín.

• Sistemas comunitarios intraprediales en complejos habitacionales.

• Optimización del sistema público con frecuencias adaptadas y nuevos tipos de contenedores.

También propone potenciar la separación en origen y el compostaje domiciliario y comunitario, ampliar los ecocentros de 2 a 8, y avanzar hacia una valorización energética del relleno sanitario de Felipe Cardoso, incluyendo el uso del biogás como fuente de energía.

Infraestructura verde y renaturalización urbana

Piñeiro defiende un modelo de ciudad más verde, con énfasis en la renaturalización de cursos de agua y la gestión integral de parques urbanos. Plantea crear corredores biológicos con especies nativas, mitigar islas de calor, y recuperar la biodiversidad urbana. Además, propone convertir a Felipe Cardoso en un parque ambiental, sumando funciones ecológicas y recreativas a su estructura.

Transformar la movilidad: transporte público, veredas y tren

En materia de movilidad, su programa incluye 18 medidas que abarcan desde transporte público hasta caminabilidad:

• Vías “solo bus” con control electrónico en todos los ómnibus.

• Ómnibus semidirectos para recorridos más ágiles.

• Dos nuevas líneas perimetrales que conecten centralidades sin pasar por el centro.

• Reforma profunda de las veredas, asumiendo la Intendencia su mantenimiento, con una inversión estimada en más de 165 millones de dólares.

• Actualización del Plan de Movilidad de Montevideo, que data de 2008.

• Apuesta metropolitana con integración al sistema ferroviario y eventual participación en proyectos como el tren-tram entre Plaza Independencia y El Pinar.

Una visión a largo plazo, más allá de un solo período

Consciente de que muchas de sus propuestas no se concretarían en un solo quinquenio, Piñeiro defiende la necesidad de planificación estratégica a largo plazo, en sintonía con el legado del Frente Amplio en Montevideo. “No llego acá por una carrera política previa. Estoy acá porque me propusieron liderar un proceso de gobierno con mirada de futuro”, afirmó.

En una interna frenteamplista en la que compite con Mario Bergara y Salvador Schelotto y pese a estar segunda en intención de voto según algunas encuestas, Piñeiro sostiene que su prioridad es que el FA retenga la capital, más allá de los nombres: “Los objetivos colectivos siempre están por encima de los individuales”.