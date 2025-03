Uruguay es un país “ejemplar” a nivel económico, según nuevo presidente del BCU

En Perspectiva

Brick by brick

Guillermo Tolosa asumió el lunes su cargo como nuevo presidente del Banco Central del Uruguay (BCU). El nuevo jerarca es economista graduado en la Universidad de la República y doctor en Economía por la Universidad de California.

Buena parte de su trayectoria profesional la construyó fuera de Uruguay como funcionario del Fondo Monetario Internacional y vivió en varios países de Europa del Este.

Hace pocas semanas, con 49 años de edad, decidió regresar a Montevideo cuando aceptó la propuesta para asumir al frente de un organismo clave en la política económica nacional.

“De forma fundamental (vuelvo) para sembrar ilusión y gratitud hacia un país que cada año luce en términos relativos más privilegiado. Y, al que, aún teniendo opciones quizás más cómodas, vuelvo a trabajar con enorme ilusión y orgullo. Asumo la presidencia del Banco Central en una nueva era…”, indicó en su discurso de asunción.

En entrevista con En perspectiva, Tolosa habló de sus planes a nivel de política monetaria y destacó que la situación de Uruguay es “ejemplar”, ya que “más allá de los ruidos”, en referencia al cambio de gobierno, hay un “ancla” de políticas de Estado que “proveen un horizonte” para que vengan inversores.

El economista dijo que presidir el Banco Central “no figuraba en los planes”, y tampoco en un gobierno del Frente Amplio, según su postura autodefinida como “políticamente independiente”.

“Siempre tuve como prioridad estar muy involucrado en lo que es la política pública del Uruguay, desde un lugar muy visible, como en el estudio CERES en un momento, y sino como un permanente analista y observador en las sombras, porque mi activa profesión en el FMI no me permitía expresar mis opiniones públicas, pero siempre estuve muy involucrado, y para mí siempre era el fin natural de ese proceso un día asumir la responsabilidad de la toma de decisiones”, sostuvo Tolosa.

El ofrecimiento del puesto llegó a Tolosa mediante el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, que lo llamó “sin preanuncios” luego de las elecciones. “Cuando me lo ofreció no lo dudé ni un segundo, porque siempre me inspiraron muchísimo esas figuras que usaron su conocimiento y su trayectoria como una fuente de deber, de amor y de compromiso con el país, a pesar de las enormes desventajas que hablaba ayer de la actividad pública”, comentó el economista y destacó que “tenía mucho para perder” como presidente del BCU.

En cuanto a los planes para el Banco Central, Tolosa aseguró que la inflación tiene una “prioridad semejante”. “Hay que reconocer lo que ha sido un proceso de 20 años en el que Uruguay tiene una inflación predominantemente de un dígito, viniendo de décadas anteriores de inflación de hasta tres dígitos”, argumentó. Sin embargo, Tolosa indicó que “más allá de los números”, la inflación “sigue siendo alta a nivel internacional”.

“La inflación subyacente está muy cerca del 6%. Para un país emergente maduro, lo que aspira ser Uruguay, debería estar entre 3 y 3,5%”, afirmó Tolosa y sostuvo que “cada décima” tiene “consecuencias muy importantes” sobre la economía.

El economista concluyó que en Uruguay “hay grandes oportunidades para mejorar”, pero que el país “debe reconocer” que el régimen monetario “todavía está en las fases finales de su construcción”.