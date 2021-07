Se analiza aplicar “pase responsable” para vacunados en fiestas y eventos desde primavera

En Perspectiva

A partir de este lunes quedan habilitados los espectáculos públicos, las fiestas y eventos con características similares, las plazas de comidas y los deportes amateurs en todo el país, según el decreto del Presidencia de la República publicado el pasado viernes 25 de junio en su página web.

Asimismo, quedaron habilitadas las salas de cines en todos los departamentos, menos en Montevideo, Canelones y Maldonado, que quedarán habilitadas al público a partir de 15 de julio.

Daniel Serrato, directivo de la Cámara Uruguaya de Salones de Fiesta y Eventos (Cusfe), fue entrevistado por la periodista Romina Andrioli en el programa En Perspectiva, emitido por Radiomundo, para hablar sobre la vuelta de estas actividades.

Serrato comentó que a partir de este lunes "se pueden hacer eventos de hasta 80 personas en locales cerrados y en lugares al aire libre podrían llegar a 100 personas". "Estamos en pleno invierno y va a ser dificultoso que alguien acepte estar afuera, por eso la inconveniencia del tema de las 100 personas. Serían cuatro horas de evento como máximo, el baile indudablemente está prohibido", agregó.

Además, sostuvo que "es muy importante tener la trazabilidad" ya que "el día de la fiesta tiene que haber un listado con los nombres y los teléfonos de las personas" que deben mantenerlos por 30 días. Serrato hizo énfasis en la implementación de alcohol en gel y la toma de temperatura en la puerta.

Por otro lado, Serrato dijo que "sobre sábado y domingo" se espera que haya eventos infantiles en salones. "Tiene que haber siempre un espacio de dos horas entre evento y evento para poder limpiar y hacer circulación de aire", aseguró con respecto al Ministerio de Salud Pública.

El vocero de Cusfe explicó que "comienza a moverse" el sector y "la gente está muy ávida de poder festejar". "Principalmente lo que se está moviendo es eventos de cumpleaños de un año, es decir en salones pequeños", comentó. Además, hay "eventos que hay que reagendar, como cumpleaños de 15 y bodas que quedaron pendientes de tiempo atrás. Eso es lo más complicado, porque en algunos casos las chicas ya están con 16 años o cerca de cumplir 17, se hace un poco pesado porque se empiezan a juntar fechas de un año y medio hacia atrás y hay que ingeniarse para poder cumplir con todas las personas que tienen sus reservas", aseguró.

Serrato se refirió a la prohibición de bailes en los salones en esta primera instancia. "Hay consultas de gente con muchas ganas de gente que quiere que se habiliten los bailes, pero en esta primera etapa no están admitidos, eso va a quedar para una segunda parte", señaló. Además, sostuvo que está habiendo "formato de cena o almuerzo en el que la gente puede hacer máximo un tipo karaoke, pero el baile hoy no está permitido y hay que hacérselo ver a la gente, porque puede generar alguna confusión".

Por otro lado, el directivo de Cusfe explicó que "la música no se puede poner a más de 20 decibeles" por lo que "hay algo que no está incentivando el baile". También se advierte que no puede haber baile y en caso de ser necesario se corta la música. "La gente ha tomado conciencia y sabe que más allá de lo que se va no se puede ir, es un tema de responsabilidad personal y del propietario del salón", sostuvo.

"No tenemos conocimiento de que algún salón de nuestra cámara haya tenido inconvenientes con sanciones o incumplimiento de las medidas. Diría que el 99% está cumpliendo con las ordenanzas municipales", añadió.

Implementación del "pase responsable"

Serrato fue consultado por la aplicación de pase responsable en las fiestas y dijo que ya tuvieron una reunión con el viceministro de Salud Pública, José Luis Satdjian, la semana pasada y se reunirán de nuevo sobre fines de julio para hablar de este tema.

"Vamos a reunirnos a fines de julio con las autoridades para empezar a hablar este tema y presentar protocolos en común, seguramente por agosto o setiembre se comience a caminar hacia un estado de más normalidad", dijo Serrato.

"Con el pase responsable, se podría estar incluyendo o implementando el baile y ahí nosotros tenemos que ver de qué forma se puede implementar; puede ser de formas sectorizada, por burbuja... Ahí estaríamos en un primer paso que no va a ser de forma sencilla", agregó.

Serrato sostuvo que "con el pase responsable, van a entrar a la fiesta solo los que estén vacunados". "Tenemos que ver cómo construir que se concrete el baile, ya sea sectorizado, por burbuja, estaríamos en un primer paso que no va a ser del todo sencillo. No vamos a llegar en esta primera instancia a un baile como teníamos antes del cierre por la pandemia. Hay una cantidad de ideas que se han volcado", aseguró.

Hay una "tercera opción", que "no va a estar en el segundo paso del gobierno, que sería que las fiestas con personas vacunadas y no vacunadas se hagan con la implementación de un test de antígeno con 24 horas de anticipación", comentó.

"Calculamos que para la primavera, si todo va por los carriles normales y sigue la baja de los casos y sigue habiendo más gente vacunada, estaríamos hablando de que podríamos entrar en esta nueva modalidad", explicó.