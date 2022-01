En Perspectiva

Ramos: "Es una medida distinta; no estamos diciendo a los funcionarios públicos ‘váyanse’"

El aumento de casos de Covid-19 está poniendo presión sobre el funcionamiento de las oficinas públicas.

En ese contexto, el Poder Ejecutivo exhortó este miércoles a los jerarcas de oficinas públicas a analizar la implementación de la modalidad de teletrabajo.

Además el Poder Ejecutivo recomendó en esos lugares readecuar los protocolos con la participación de los servicios de salud en el trabajo y las comisiones de salud y seguridad; mantener las medidas de prevención no farmacológicas sugeridas por el MSP en su momento; limitar los aforos según las actividades; fortalecer la ventilación y considerar el uso de la medición del anhídrido carbónico (CO2) en espacios con escasa ventilación o muy concurridos, así como promover, fomentar y facilitar la vacunación.

Sobre esta medida, En Perspectiva habló con el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Conrado Ramos.

El jerarca dijo que aún no se hizo un relevamiento del estado de situación en las oficinas públicas "como en oportunidades pasadas donde los niveles de vacunación no habían alcanzado el grado que alcanzaron hoy en Uruguay", pero que también en esos momentos la exhortación al teletrabajo "era muy fuerte".

"Era 'todo el mundo a teletrabajar salvo aquellos servicios esenciales que tienen que ser previstos directamente por el funcionario público', entonces lo que se nos había pedido era hacer relevamientos continuos de si había servicios que se veían resentidos, en cuántos se estaba respetando esa exhortación de Presidencia a teletrabajar. Ahora no hemos hecho un monitoreo como el de aquel entonces porque la situación es distinta, pero si nos venían llegando muchas consultas y veíamos una cierta desorientación entre los jerarcas de los organismos públicos de cómo aplicar el teletrabajo y si en realidad podían hacerlo de manera extensiva o no", comentó.

Sostuvo que a raíz de eso les "pareció adecuado" realizar la recomendación. "Ademñas hay una necesidad evidente de disminuir por un tiempo la movilidad en las oficinas públicas. El grado de necesidad de esa movilidad es distinto, varía, porque no en todos los lugares se han producido focos de contagios de igual intensidad", sostuvo.

Dijo además que es distinta la situación en "aquellos lugares donde son intensivos en la atención directa a la ciudadanía" que en los que se puede implementar con mayor facilidad el teletrabajo. "Voy a dar un ejemplo, una unidad como AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, donde está muy digitalizado todo el trabajo y no hay necesidad de una atención directa al ciudadano, a aquellos ámbitos donde la prestación de un servicio de bienestar o un servicio de seguridad, en el caso de la Policía, es directa con la ciudadanía. En esos ámbitos es mucho más acuciante el problema de los picos de contagio", dijo.

"Nosotros tenemos competencias como para poder asesorar a todos o hacer exhortaciones a todo el sector público. Si fuera vía un decreto, ahi nosotros, el Poder Ejecutivo, hubiesemos tenido más limitaciones sobre entes autónomos", explicó el director de la ONSC, que sostuvo que "aquí lo que se trata es de una exhortación en el campo de las medidas no farmacológicas", donde lo que hace el organismo es recomendar.

Recalcó además que "no hay una norma que prohíba utilizar el teletrabajo" y que no hay reglamentación al respecto. "Algunas empresas públicas tienen su propia reglamentación en cuanto al teletrabajo, peor no hay una norma específica, clara, que regule el tema del teletrabajo, entonces de ahí venían las dudas. Por lo tanto, un comunicado, recomendando la utilización de la herramienta, es algo que da un poco una línea más clara de hacia donde va el sector público en la materia", sostuvo.

Por otro lado, remarcó que "la exhortación es a las medidas farmacológicas" de prevención y que "el teletrabajo es una recomendación" de una medida "que el jerarca considere útil".

"No estamos exhortando a los jerarcas a utilizar el teletrabajo, como si pasó cuando teníamos un nivel de vacunación muy inferior al que tenemos ahora. Es una medida distinta; no le estamos diciendo a los funcionarios públicos 'váyanse todos para su casa y quédense únicamente los imprescindibles'. Ahi se evaluó esto con el Ministerio de Salud Pública y el presidente de la República estuvo de acuerdo, en que no estamos en la misma situación sanitaria y por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora es que cada jerarca evalúe cómo es su situación en su lugar de trabajo", aseveró Ramos.