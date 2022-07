Ope Pasquet: "¿Sería deseable que fueran a China más del 50 % de nuestras exportaciones?"

En Perspectiva

Tras anuncio del gobierno por fin de estudio de prefactibilidad, diputado advirtió: "Comercio y política no son compartimientos estancos".

Uruguay y China finalizaron el estudio de prefactibilidad de un Tratado de Libre Comercio (TLC), un trabajo que había empezado en setiembre del año pasado. Ahora dan paso a la negociación formal de un acuerdo bilateral.

La información fue dada a conocer ayer por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva que compartió con el ministro de relaciones exteriores Francisco Bustillo y la subsecretaria Carolina Ache.

En los últimos estos diez meses la posibilidad de la firma del TLC con Pekín se había demorado y en ese lapso surgieron cuestionamientos políticos.

El diputado colorado Ope Pasquet pidió en abril que se reconsiderara la firma del acuerdo en virtud del nuevo escenario internacional que se había instalado con la invasión rusa en Ucrania.

En una carta publicada en el semanario Búsqueda, Pasquet recordaba que previo a la guerra los presidentes de China y Rusia anunciaron un acuerdo entre ellos que son superiores a las alianzas política y militares de la Guerra Fría y sellaron una amistad sin límites entre los dos países.

Pasquet sostenía que China es el principal desafiante de la hegemonía estadounidense en una eventual Segunda Guerra Fría.

Al respecto, el legislador conversó con En Perspectiva.

Pasquet comentó que recibió la noticia de la finalización del estudio de prefactibilidad con “alivio” porque se había anunciado para fines del año pasado y, sin embargo, el estudio no concluía.

“El transcurso del tiempo iba dejando a Uruguay en una posición incómoda, desairada y a mí me alegra que eso se haya superado”, dijo y agregó que demuestra que hay un interés de la parte china por avanzar en esto.

“Si se anuncian determinados resultados y después no se alcanzan, la situación es incómoda y ya la oposición estaba señalando este aspecto. Me pareció mejor que se haya demostrado la seriedad de todo lo que se ha hecho”, opinó.

No obstante, tras ser consultado por el conductor del programa, Emiliano Cotelo, manifestó su preocupación. “Más adelante tendremos que evaluar a qué se llega con el desarrollo de las tratativas, qué términos finalmente se proponen para la eventual suscripción de un TLC, en qué contexto internacional se produce eso”, expresó y señaló que el presidente habla de la posibilidad de que esto se concrete en el próximo gobierno.

En este sentido, aseguró que mantiene la postura adoptada en la carta.

“El presidente dice correctamente no es bueno depender de un solo país y sí, estamos de acuerdo, justamente de eso se trata, ya hoy tenemos a China como nuestro principal socio comercial; con un TLC le venderíamos más, mucho más, ¿cuánto más? ¿Sería deseable que fueran a China más del 50 % de nuestras exportaciones? A mí me parece que no”, determinó.

"No seamos ingenuos, comercio y política no son compartimientos estancos", advirtió e indicó: "No juguemos con esto de que una cosa es el comercio y otra cosa es la política".