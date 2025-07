Ojeda por diálogo social: “Quieren hacer una ensalada con un montón de grupos”

En Perspectiva

Este lunes, el Partido Nacional y el Partido Colorado anunciaron que no formarán parte del diálogo social propuesto por el gobierno, debido al cual se creó la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

En tal sentido, el senador del Partido Colorado y excandidato a la presidencia, Andrés Ojeda, explicó las razones de fondo a esta decisión. En entrevista con En Perspectiva, sostuvo que “cuando uno mira la estructura del diálogo social, es bien distinta a todas las situaciones de diálogo que ha habido con los partidos políticos en los últimos tiempos”, en relación a las características de la comisión, que incluyen a 8 integrantes de partidos políticos dentro de los 22 lugares que la conforman.

“Cuando el gobierno de turno, sea de quien sea, quiere dialogar con los partidos políticos, convoca a los partidos políticos. Sin perjuicio de después convocar a otros grupos, que también son importantes”, amplió. En tal sentido, remarcó que desde el oficialismo se busca “hacer una ensalada con un montón de grupos”, y se los deja de lado pese a la “legitimidad de haber sido electos”. “No es todo lo mismo”, apuntó, y sostuvo que “la oposición tiene derecho a poner sus condiciones para dialogar, es parte de la democracia”.

En relación a las críticas del Frente Amplio, con el presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir, que calificó de “deslealtad institucional de los dos principales partidos de la oposición”, Ojeda se refirió a la demora de tomar la decisión de no formar parte: “Pablo (Mieres) lo puso sobre la mesa en los últimos días”. “Más allá de cuándo, lo que pesa más es si estamos o no estamos. Si lo hubiéramos avisado tres, cuatro o cinco días antes, no entiendo qué diferencia hace”. “Lo que [el gobierno] debería hacer, a mi juicio, es hacer lo que quiera hacer con el diálogo como lo tiene armado y plantear una conversación individual y autónoma”. “Si quiere conversar con nosotros, nos llama a nosotros”.

Por otro lado, el senador criticó la longitud del proceso, y sostuvo que “esto no es menor”. “Este diálogo social se va de gira un año y ahí presenta sus conclusiones”. “No nos vamos a ir de gira en un paquete de 22 para, dentro de un año, legitimar lo que el Frente Amplio pretenda sacar de esto”.

Por último, el secretario general del Partido Colorado se refirió a la decisión de Cabildo Abierto de formar parte del diálogo: “Cabildo tomó otra decisión y es respetable”. “Ayer hubo una decisión conversada, pero no fue una decisión vinculante donde dijimos: 'Bueno, salimos en bloque'. Estuvimos de acuerdo con el Partido Nacional y el Partido Independiente en que esté el camino y avanzamos por este lado”. “Si alguno hubiera estado en desacuerdo, también hubiese sido respetable”, sentenció.

