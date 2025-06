Morel denuncia despido “político” de candidata a alcaldesa durante gestión de Yurramendi

En Perspectiva

Después de las elecciones del domingo 11 de mayo, Cerro Largo tendrá un nuevo intendente.

Se trata del actual alcalde de Río Branco, Christian Morel, el primer alcalde que logra ser jefe comunal.

Pero ese no es el único detalle singular de la elección en Cerro Largo.

Si bien se confirmó el dominio histórico del Partido Nacional, ese apoyo alcanzó un nivel sin precedentes: el 83% de los votos.

Pese a lo anterior, se rompió otra tradición de ese departamento, según la cual el jefe comunal que iba por la reelección la obtenía. No fue el caso de José Yurramendi, que perdió.

Con su triunfo, Christian Morel logró imponerse sobre un factor de poder muy fuerte en tierras arachanas: el del senador y exintendente Sergio Botana, que respaldaba a Yurramendi.

“Hoy Cerro Largo tomó la decisión de tener un cambio. Yo me jacto de que corté esa hegemonía, que es lo más importante que lee toda la gente”, planteó Morel entrevistado por En Perspectiva este lunes.

Morel también planteaba críticas a Yurramendi. “Critico, no a la gestión, sino que me voy a la forma de hacer política, que es lo que quiero cambiar. A mí me pasó que, en diciembre del año pasado, nos despidieron a nuestra candidata a alcaldesa de Fraile Muerto. Era una funcionaria con 17 años de trabajo en la intendencia, sin una falta. La despidieron porque, en la elección pasada, había sido candidata por el sector de Pablo Duarte (intendente entre 2019 y 2020). Y, en esta campaña, iba a ser la candidata mía en Fraile Muerto. Bueno, con 17 años de trabajo, ella fue despedida. De un día para otro, le avisaron que se tenía que presentar y firmar el despido. Esa es una forma de hacer política que por más que me la nieguen, se cae de madura”, cuestionó.

De esta manera, Morel habló del uso político de ese despido a la militante Marisa Pipina De Los Santos por parte de la gestión anterior de la intendencia para competir a la interna del Partido Nacional.

“El que lee las cosas de otra manera, está faltando a la verdad. Esa es la realidad. Cuando hay una persona que, de un día para otro, se la despide sin tener un porqué y donde el alcalde propio de Ramón Trigo [Durmen Magdaleno Menchaca], que era el que estaba despedida, no sabía que estaba despedida”.