Hay sectores que se están “midiendo” en “quién es el más férreo opositor”, dijo Valdomir

En Perspectiva

En un Parlamento donde el Frente Amplio tiene mayoría en el Senado pero no en Diputados, el oficialismo enfrenta una coyuntura inédita. Sebastián Valdomir, diputado del MPP y presidente de la Cámara de Representantes, habló sobre los desafíos legislativos del nuevo período, el proyecto para salvar la Caja de Profesionales y las tensiones con la oposición.

“Ya sabíamos, antes de que comenzara la agenda legislativa, que el Frente no iba a tener mayoría propia y tocaba negociar. En algunos casos eso implicaba abrir un marco de discusión con algunas bancadas de la oposición y, en otros, con otras”, explicó Valdomir en entrevista con En perspectiva.

Según dijo, hay proyectos que han avanzado bien: “Se han podido sacar buenos procesos legislativos, rápidos y con buenas discusiones como fueron el caso del Casmu, la discusión sobre los gobiernos departamentales y otros que se han podido tratar de manera adecuada”.

En otros casos, las negociaciones han sido más complejas, como el salvataje de la Caja de Profesionales. “Este proyecto no solamente le preocupa al gobierno, le preocupa a muchísima gente. Me consta que a otros actores políticos también; no es un tema exclusivo del oficialismo”, señaló.

De todos modos, reconoció que el gobierno debe mejorar sus estrategias de diálogo: “Tenemos que tener una táctica de diálogo mucho más sólida: decir: 'Bueno, ¿cuál es la agenda? ¿Qué hay a cambio?'”.

Valdomir dijo que la iniciativa que defiende el FA sobre la CJPPU “establece de forma mucho más específica” cuál es el aporte que cada uno de los actores va a hacer para tratar de “rescatar la caja”. “El 70% de los recursos vendría, según el proyecto del gobierno, de los directamente involucrados: tanto los activos como los pasivos de la caja”, repasó.

Sobre las críticas del senador colorado Andrés Ojeda —quien cuestionó la falta de diálogo previo con la oposición—, Valdomir respondió: “Las discusiones se dan en todos los niveles. El Senado ahora está posponiendo hasta el 30 de junio una discusión que es interna de la oposición, porque para el gobierno está claro cuál es el esquema de financiamiento para los próximos años de la caja”.

Según el diputado, hay sectores que se están midiendo acerca de “quién es el más férreo opositor al gobierno”. “Creo que están compitiendo a ver quién se lleva esa cocarda, que me parece una distinción que no le hace honor al trabajo parlamentario”, criticó.

También se refirió a la falta de experiencia parlamentaria de buena parte de los actuales legisladores. “En la Cámara baja, el 60% de los diputados tiene su primera experiencia legislativa. Eso no significa que las discusiones sean de otro nivel, simplemente que eso de decir que 'el gobierno no tiene experiencia en el Parlamento'... bueno, todos han cambiado”, aseguró.

Respecto a los dichos de Ojeda sobre que la oposición “cogobierna”, Valdomir respondió: “Me pareció más un golpe de efecto. En realidad, está muy claro que quien ganó fue el Frente Amplio; lo que eso abre no es una oportunidad de cogobernar, sino de dialogar y acordar los temas importantes que tenemos sobre la mesa”.

Consultado sobre la designación de Carolina Ache y Beatríz Argimón como embajadoras admitió que tendrían que “haberlo hablado antes”. Igualmente, opinó: “Creo que la irritación es por sentirse desprevenidos o verse sorprendidos por el nombre y la decisión del gobierno”.

Valdomir insistió en que el oficialismo quiere discutir los temas de fondo, y no encerrarse en la confrontación. “Tenemos que mejorar los niveles, por lo menos, de identificar y diagnosticar los problemas para buscar soluciones comunes”, consideró.

Sobre el tono actual de la oposición, concluyó: “Están en procesos internos de reacomodo profundo,y eso hace que se midan internamente en función de quién le genera más discusiones y más oposición al oficialismo. Esto, en algún momento, va a pasar”.