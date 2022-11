Gandini: si FA interpela por chats de Astesiano “seguramente” bancada oficialista acompañe

En Perspectiva

El Frente Amplio (FA) solicitará este miércoles una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores para realizar un “planteo de fueros” a raíz de una nota de La Diaria en la que se reveló que una empresa de seguridad e investigaciones, que opera desde Estados Unidos, le encargó al excustodio presidencial Alejandro Astesiano el armado de “fichas” con “información personal” sobre los senadores Mario Bergara y Charles Carrera. “Los quieren atar para que retiren la denuncia”, explicó el interlocutor de Astesiano en aquel chat.

La coordinadora de la bancada de senadores del FA, Liliam Kechichian, se reunirá hoy a las 14 horas con la vicepresidenta Beatriz Argimón para presentar el planteo. La sesión del Senado tendrá lugar el jueves.

Ayer al mediodía, el FA convocó a una conferencia de prensa donde reclamó al presidente Luis Lacalle Pou y a todo el sistema político un repudio a las “prácticas mafiosas” de “extorsión” que, entiende, habrían existido contra Bergara y Carrera.

El presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, dijo que su partido no va a “salir de la cautela republicana”, sino que “simplemente” está pidiendo “que se diga toda la verdad”.

Este miércoles, el conductor de En perspectiva Emiliano Cotelo conversó con el senador del Partido Nacional Jorge Gandini.

Sobre el pedido del FA para realizar una sesión extraordinaria, Gandini dijo que le parece “oportuna” porque hubo “un agravio a dos senadores de la República”.

“En democracia no pueden pasar estas cosas, no importa el partido que sean. Nos enteramos todos que hubo la intención de averiguar y hacer un seguimiento sobre la vida de dos senadores vinculados a sus conductas políticas. Esto no puede ocurrir”, dijo Gandini.

El legislador explicó, además, que el “planteo de fueros” del Frente Amplio responde a que se “entiende que hubo un agravio a los fueros”.

“Todos los legisladores tenemos fueros, pero los fueros son del cuerpo, del Senado. Tiene que surgir entonces un repudio o una condena ya no partidario, ni personal, sino institucional ante el intento de espiar a un legislador”, señaló el nacionalista.

El senador dijo que se está “reaccionando a partir de información que sale en la prensa y que está en poder de Fiscalía”.

Agregó que, si de parte del FA se toman “los chats que se van divulgando día a día como la base para una interpelación, seguramente la bancada de Gobierno va a acompañar”.

“No nos vamos a interpelar a nosotros”, respondió Gandini al ser consultado por una actitud proactiva de parte de la bancada oficialista.