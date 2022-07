Cámara de Agentes de Pesqueros Extranjeros: “El destino del buque chino era Montevideo”

En Perspectiva

A comienzos de este mes, el domingo 3 de julio, la Armada Nacional interceptó a un barco pesquero chino que navegaba en la zona económica exclusiva de Uruguay. El episodio disparó algunas alarmas debido a que, durante tres semanas, estuvo en duda si se trataba o no de un caso de pesca ilegal, un delito que está generando perjuicios económicos y ambientales en el Atlántico Sur.

El caso fue remitido a la justicia penal, pero este martes fue archivado por la fiscal Silvia Naupp, quien basó su decisión en un informe de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), organismo competente en estos casos, que “afirma que no puede concluir que existió pesca ilegal en aguas territoriales uruguayas”.

Asimismo, la fiscal Naupp descartó que hubiese existido desacato de la tripulación china, que no detuvo el barco cuando un buque de la Armada Nacional le dio la orden por primera vez. Según observó, la nave china siguió su marcha por problemas de comprensión del idioma.

Luego de conocida la noticia, la Cámara de Agentes de Pesqueros Extranjeros emitió un comunicado en el que denuncia varias irregularidades de la Armada en el procedimiento. En el texto se afirma que la gremial “trabaja prestando servicios a pesqueros extranjeros, cumpliendo con todas las exigencias y controles de múltiples dependencias públicas”.

“Suscribimos los objetivos de combate a la pesca ilegal, no documentada y no regulada y reiteramos que la mejor forma de alcanzarlos es promover la operativa de estos buques en nuestro puerto, lo que además genera miles de empleos de mano de obra uruguaya y divisas por concepto de servicios y suministros”, asegura la Cámara.

El presidente de la Cámara de Agentes de Pesqueros Extranjeros, Aldo Braida, conversó al respecto con En Perspectiva.

En la Cámara se nuclean dos tipos de agentes: el agente marítimo, que por Código Aduanero es un agente de transporte y especializado en buques pesqueros; y, por otro lado, el operador portuario.

Según explicó Braida, el agente marítimo gestiona ingreso, permisos, descarga, reservas de contenedores, todo lo vinculado al ingreso y salida del buque; mientras que el operador portuario es el que manipula la mercadería, es decir, es el que se encarga de descargar los barcos y rellenar contenedores.

Dentro de la Cámara se consolida más del 90 % del sector. Si bien hay empresas que aún no forman parte, la mayor parte de los representantes de buques de todas las banderas que operan en el Atlántico sur y contratan los servicios del Puerto de Montevideo están representados por esta.

Sobre la habilitación de los buques pesqueros de bandera extranjera, Braida dijo que "normalmente" los barcos que operan en el puerto realizan sus tareas de pesca en dos zonas específicas: en el Atlántico sudoccidental en la "altamar" —como lo define la Convención del Derecho del Mar— o en aguas internacionales también, y hay una "gran parte" de estos buques que operan dentro de las aguas económicas exclusivas de Malvinas, Falklands, con permiso de las islas.

Respecto a la zona económica exclusiva de Uruguay, afirmó que los barcos no pueden operar ahí. "Los buques con lo que operan es con el permiso de su bandera en aguas internacionales, como lo dice el derecho internacional marítimo, dentro de aguas internacionales la ley que rige es la de la propia bandera o del pabellón de embanderamiento del buque, es decir, que ellos salen con licencia de pesca de su país que les permite pescar en esa zona", relató.

A su vez, mencionó que algunos buques tienen una segunda licenciada de pesca, que es la que emite Malvinas, en este caso, que les permite ingresar en determinadas condiciones a sus aguas.

Por su parte, el buque Lu Rong Yuan Yu 606 fue investigado por un presunto caso de pesca ilegal que finalmente esta semana se archivó.

"Nuestra primera medida fue contactarnos con las distintas agencias [...] por lo general un barco que entra a aguas nuestras a robar, no tiene representación en Uruguay porque no tiene intención de entrar a Uruguay [...] cuando sabemos que el buque está siendo conducido a Montevideo, consultamos si la Dinara estaba al tanto y nos dijeron que no. La recomendación de nuestra Cámara fue decirle a la agencia marítima que se contactara con Dinara e hicieran ellos el aviso; la Dinara toma contacto con el caso por aviso nuestro y no de la Armada Nacional", expresó.

El buque, con capacidad para cargar 500 toneladas de calamar (solo captura esta especie), fue interceptado por la Armada cuando se encontraba en la zona económica exclusiva de Uruguay, pero, ahora se aclara, no estaba pescando, solo navegando y eso está permitido.

"Se puede realizar cualquier actividad lícita que no implique una explotación económica de los recursos nuestros", aclaró Braida e informó que el Lu Rong Yuan Yu venía de pescar en aguas internacionales con 11 toneladas de calamar.

"El barco tenía como destino Montevideo e ingresó a nuestras aguas como parte de su ruta", observó, al tiempo que agregó que la Armada lo detectó tecnológicamente y a partir de ese momento envió a la aviación naval para que tomara registros fotográficos.

De la investigación de la Dinara se desprende que el buque no estaba pescando en el día y que, en la noche, las luces que tenían encendidas no son ni de la intensidad ni de la calidad que se utiliza para la pesca.