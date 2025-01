Caggiani dijo que transformación educativa funcionará tal “como pautó el actual gobierno”

En Perspectiva

El maestro Pablo Caggiani estará al frente del Consejo Directivo Central de la ANEP, el ente autónomo más grande del país.

Caggiani estará acompañado por la maestra Elbia Pereira y la profesora Carolina Pallas, que fueron anunciadas esta semana como las otras dos directoras del Codicen designadas por el gobierno.

Los tres estarán a cargo de la gestión de la educación primaria, secundaria, técnico profesional y la formación en educación, un conjunto de políticas muy sensibles que suelen generar debate en Uruguay.

Para empezar, deberán resolver de qué manera continúa la transformación educativa implementada por esta administración, un asunto que acaparó la agenda educativa en los últimos dos años y que genera resistencias en docentes y sindicatos. Pero también deberá lidiar con cifras altas de ausentismo escolar y expectativas sobre la posibilidad de aumentar los tiempos pedagógicos.

En diálogo con En perspectiva, Caggiani afirmó que “por suerte” Uruguay “tiene en los distintos partidos políticos un conjunto de mujeres y de hombres con mucha capacidad ética y con posibilidades de renovación, que están dispuestas a asumir tareas o responsabilidades en el gobierno”.

“En todo ese barullo, lo importante es lo que pasa en un aula de una escuela o de un liceo o una UTU, no importa en qué parte del país esté. Todo lo que hay que ordenar es para que ahí acontezca lo que tiene que acontecer, que es el aprendizaje”, apuntó.

En particular sobre el equipo que se conformará en el nuevo Codicen, consideró que “tiene una mirada en el acontecer de lo educativo” y “realmente plantea una linda posibilidad de trabajo”.

Caggiani también habló del avance de la transición en la ANEP y manifestó que se están “esperando las formalidades”, pero que han mantenido varias conversaciones y tiene una “excelente relación” con las actuales autoridades.

Con respecto a la fecha de comienzo de clases, que finalmente fue confirmada esta semana por la directora de Primaria Olga de las Heras —será el 5 de marzo—, Caggiani afirmó que se trata de “resoluciones de esta administración”.

“Ya he respaldado públicamente la posición de Virginia Cáceres de que las clases tienen que empezar cuanto antes”, apuntó, en referencia al pedido del sector turístico de posponer el día para la semana siguiente dado que los días previos al 5 es el feriado de Carnaval.

Una de las iniciativas que se vienen llevando adelante desde hace más de 30 años y que, según Caggiani, se buscará potenciar en su gestión será el programa Verano Educativo, con el 15% de las escuelas cubiertas por esta propuesta que busca evitar que los estudiantes se desconecten totalmente de la educación en los tres meses de vacaciones.

Ausentimos

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), la mayoría de los alumnos no alcanza un nivel de asistencia normal, ya que 66% se ubica en el grupo de ausentes crónicos, 39% presentó un ausentismo frecuente y 27%, un ausentismo severo.

“Esto es un problemón. Si todo funciona bien, esa silla queda vacía, es decir, falta lo más importante, que son las niñas y niños en situación de aprender”, comentó, y agregó que en Educación Media “los datos tienen mayor complejidad todavía”.

En materia de ausentismo, señaló: “Hay cosas que hay que revisar, porque lo que hemos hecho no nos ha permitido mejorar; probablemente nos haya permitido no empeorar más, pero no nos ha permitido mejorar”.

Consultado sobre la decisión tomada este lunes por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien sancionó una ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares en las escuelas públicas y privadas, tanto durante las clases como en los recreos, afirmó que a veces se toman decisiones “sin evidencia empírica que las respalde”.

“A priori, uno entiende que la solución no es la prohibición”, planteó el futuro presidente del Codicen.

“Considero que, si resolvemos prohibir, estamos tomando una decisión por el hilo más fino, porque esto tiene que ver con los efectos negativos que tienen las redes sociales sobre nuestras infancias. Pero no está claro que sacárselos sea proteger a los niños, porque después de que salen de la escuela los celulares siguen existiendo y las redes sociales que generan contenidos que no son buenos, también”, razonó.

Sin embargo, planteó, “esto no quiere” decir que no tengamos problemas de salud o dificultades en determinados grupos. Ahora, el Estado debe velar por el máximo desarrollo de esos niños y niñas. No creo que una hipótesis acertada sea pensar que porque no usan celulares o no ven alguna red social los estamos protegiendo”.

“En algún momento van a salir del sistema educativo y ese celular y esas redes sociales van a existir. Por lo tanto, que sepan cómo funciona, que entiendan el mecanismo, que puedan cuidarse, que cuiden su identidad digital me parece lo más acertado que puede hacer el sistema educativo”, expresó.

Transformación educativa

Con respecto a la transformación educativa instaurada por el actual gobierno, afirmó: “El año que viene la transformación educativa funciona como está pautada por el actual gobierno”. “Lo que sí tenemos planteado es revisar los programas a futuro”, agregó.

Para Caggiani, “hay que reconocer cosas que la transformación logró continuar con un marco curricular de referencia que pensaba la trayectoria educativa entre los 13 y los 18 años, producido por el último gobierno del Frente Amplio”.

“Esta reforma curricular consolida ese cambio y logra bajar a las asignaturas esta perspectiva de lo que se aprende cuando uno transita por el sistema educativo. Y esto es bueno, hay que señalarlo”, enfatizó.

“Después hay otros aspectos de la reforma curricular en los que el gobierno optó por reformar solo, no escuchó a las asambleas técnico-docente, pero tampoco escuchó a la academia o a la Udelar, que tenía cosas para decir respecto a lo que tienen que aprender. Tampoco escuchó a la familia”, criticó.

Montevideo Portal