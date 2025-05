En Perspectiva

Bruno Gili por Uruguay Innova: “Algo no está funcionando bien y necesitamos resolverlo”

En un mundo de cambios tecnológicos vertiginosos provocados por la inteligencia artificial, la biotecnología, la robótica, la automatización, las energías limpias, hay una pregunta inevitable para un país pequeño como Uruguay: ¿cómo insertarse en esta nueva era del conocimiento sin quedarnos atrás?

El contador Bruno Gili, responsable de llevar adelante el programa Uruguay Innova, indicó en entrevista con En Perspectiva que “Uruguay es un país considerado por las estadísticas internacionales como de ingresos altos”, pero que en realidad está “en la cola de los de ingresos altos”.

“Estamos lejos de Grecia y Portugal, ni que hablar de Alemania y Finlandia”, contrastó.

De acuerdo con Gili, ese es “un tema relevante” porque, según su visión, “es imposible pensar en una sociedad de mayor bienestar si Uruguay no ingresa a full en una economía más dinámica e innovadora”.

El país, según Gili, está “hace bastante tiempo” en una situación “razonable” y “estable”, pero “no está despegando”.

“Ese es el diagnóstico”, completó.

“Vivimos en un momento de una revolución muy rápida: algo que caracteriza lo que pasa ahora es que la velocidad con la que las innovaciones ocurren supera nuestra capacidad de adaptación y de aprendizaje. Es un problema que es nuevo en la historia de la humanidad”, resaltó.

En ese sentido, por la relevancia que tiene el Estado en Uruguay, este desafío es, para el especialista, materia de las distintas dependencias estatales.

“Uruguay Innova es una respuesta a estos desafíos de intentar asignar los recursos y las actitudes en este tema, buscando una respuesta un poco más dinámica”, definió.

De acuerdo con Gili, “los países más innovadores del mundo son chicos”:

“Uno dice que no podemos copiar a Estados Unidos, no podemos copiar a Alemania, pero en la cima del ranking de países más innovadores del mundo están Suiza, Finlandia, Dinamarca, Corea del Sur, Singapur, que hace 20 años no lo eran”.

“Entonces se puede. Es una decisión política y social”, apuntó.

“Necesitamos que nuestras empresas públicas innoven y desarrollen actividades de investigación y desarrollo. En el mundo, la investigación y desarrollo es muy relevante al sector público. Pero en los países más desarrollados, el sector privado es el que más invierte en investigación y desarrollo. Entonces algo está fallando en el proceso de diseño de los instrumentos o de los incentivos o del modelo de inserción internacional de Uruguay o de nuestro sistema educativo; son los temas que uno pone como que no hay certezas”, indicó y remató: “Pero algo no está funcionando bien y necesitamos resolverlo”.

Para “resolver” la escasa innovación, Gili habló de un cambio de “actitud”, de la “asignación de recursos” y de la “generación de incentivos”.

“Uruguay quiere salir de una matriz productiva que ha cambiado, pero que todavía sigue muy asociada a vender commodities”, planteó.

Así, habló de “cinco o seis plataformas potentes” de “integración de la ciencia al sector productivo”. Una de estas es la “ciencia de la vida”.

“Uruguay claramente tiene un potencial muy grande allí. No nos puede pasar que tengamos en el sector agropecuario tan fuertes instituciones que están haciendo investigación: el INIA, el Pasteur, el Instituto Clemente Estable, la Facultad de Agronomía, y no tengamos una mejora clara de la productividad o que no hayamos logrado todavía exportar tecnologías masivamente”, cuestionó.

Por otro lado, aludió a la inteligencia artificial: “Necesitamos resolver cómo Uruguay juega en esta nueva globalización que es la inteligencia artificial y su rol en el mundo educativo”.

“Hay potencial, pero necesitamos ponerle mucho esfuerzo, recursos; más que nada que el sistema político y la gobernanza del país, pública y privada, puedan entender que este es el camino, por lo cual hay que asumir riesgos. La ciencia, la tecnología y la innovación son un camino de ensayo y error. Asumir ese riesgo para nuestro sistema político es complicado”, expresó.

También indicó que se debería trabajar más en materia de innovación en “seguridad”.

“Esto lo hemos hablado con Emiliano Rojido [asesor del Ministerio del Interior sobre violencia, criminalidad y políticas públicas], que es uno de los siete investigadores que están ayudando a pensar todo este sistema de potenciar un Uruguay innovador”, recordó.

“Uruguay debería ser capaz de producir cosas que tengan valor patentable: ese es el reto”, resumió.