En Perspectiva

Abogado de víctima del caso de abuso: "Me sorprende la polarización que se generó"

Juan Raúl Williman dijo que "esa especie de juicio mediático paralelo no parece razonable e impacta en la actuación de la Justicia".

Esta madrugada la justicia imputó a tres mayores de edad por el delito de abuso sexual especialmente agravado en el caso de la denuncia de violación en un apartamento del barrio Cordón, que fuera presentada por una mujer de 30 años el domingo 23 de enero. Además la justicia le tipificó a uno de los encarcelados un delito de difusión de imágenes con contenido pornográfico sin autorización de la víctima, los tres van a prisión preventiva por 180 días mientras prosigue la investigación que conduzca eventualmente a la sustanciación del juicio.

La fiscal del caso, Silvia Lovesio, señaló en rueda de prensa tras la resolución judicial, que había solicitado la reserva de la investigación y que esta había sido aceptada por la magistrada por lo que a partir de ahora no se podrá informar del contenido del expediente según resaltó, sobre las pruebas que sustentaron la imputación la doctora Lovesio se limitó a responder que hay un cúmulo de evidencia enorme que configura la semiplena prueba. Explicó que pidió la prisión preventiva porque estaba prevista en la Ley de Urgente Consideración.

La LUC establece que el tipo de delito que se está considerando son inexcarcelables. Por qué quitó la posibilidad de redimir penas por trabajo y estudio en estos casos. La fiscal argumentó que la prisión fue resuelta además porque existe el riesgo de entorpecimiento de la inveastigación.

Además de los tres hombres actualmente en prisión viene siendo indagado por el mismo caso un adolescente de 17 años que declaró como testigo ayer en la fiscalía de delitos sexuales. El caso del menor está a cargo de la fiscalía de adolescentes.

En paralelo continúa la investigación penal por la divulgación de material íntimo de la mujer sin su concentimiento, esta indagatoria está a cargo de la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género, a partir de una iniciativa del fiscal de corte, Juan Gómez. Además, se investiga la filtración de información reservada por parte de aquellas personas obligadas a guardar reserva.

Para pasar en limpio los detalles de este caso, En Perspectiva entrevistó al doctor Juan Raúl Williman, abogado de la mujer denunciante y director del Consultorio Jurídico Penal de la Universidad de la República.

En primer lugar, el abogado explicó que patrocinó a la víctima dado que el Consultorio tiene un convenio con la Asociación de Familiares de Víctimas de la Delincuencia y con el Ministerio del Interior, para prestar asistencia a víctimas del delito que carezcan de recursos económicos para contratar a un asesor letrado. "Es para nosotros una obligación casi, es parte de nuestro mandato", dijo.

Consultado sobre si el término correcto para referirse a la joven es "víctima" o "denunciante", dijo que "hay toda una discusión al respecto" y una "polarización" que le parece innecesario al ser un tema "que del punto de vista técnico está laudado".

"Normativamente, del punto de vista internacional y nacional el concepto correcto es 'víctima', que es un estatuto especial, así como lo tiene el imputado. De hecho, terminológicamente, 'presunto' no tiene la finalidad que quien utilice el término le busca dar, porque tener algo por presunto es tener algo por cierto. O sea que no necesariamente está bien aplicado", explicó y agregó que 'víctima', jurídicamente hablando es quien plantea una denuncia.

"Eso no significa que esté laudado, está muy lejos de estar laudado. Que tenga una víctima no significa que efectivamente exista la comisión de un hecho delictivo y tampoco implica que las o la persona imputada efectivamente resulte condenada y culpable, porque el principio de inocencia no se ve afectado por el término víctima", sostuvo.

"Es extraño además porque esta discusión se da en los delitos sexuales. No hay esta discusión en una rapiña, en hurto, en un homicidio. Nunca vi esta discusión planteada en esos términos. En materia de delitos sexuales de da, supongo yo que intentando defender el estado de inocencia", dijo el abogado.

Al preguntársele que opina de la mediatización que tuvo el caso de Cordón, Wiliman dijo: "Me sorprende la polarización que se generó y esa especie de juicio mediático paralelo que no parece razonable e impacta en la actuación de la Justicia".