“Viven juntándose con el FA”: Manini volvió a apuntar contra coalición tras críticas a CA

La tensión entre la coalición republicana y Cabildo Abierto (CA) continúa sumando conflictos después de que el partido que lidera Guido Manini Ríos no fuera convocado a una reunión entre el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente para discutir sobre la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

En diálogo con En perspectiva, el exsenador Manini Ríos volvió a tildar a los integrantes de la oposición como “cínicos hipócritas” y aseguró que “viven pactando con el gobierno y viven juntándose con el Frente Amplio”, después de que cuestionaran a CA por votar a favor de la Rendición de Cuentas.

“La verdad que descubrió el tono de la reacción de algunos referentes de los partidos que formaron en el pasado la coalición republicana, descubrió porque nosotros no hicimos, no hacemos y ni haremos nada que no hayamos dicho desde el primer día. Aquí desde octubre del año pasado yo estoy diciendo, no hay coalición republicana en la oposición, no tiene sentido formar una coalición republicana o como se llame para trancar a un gobierno”, dijo Manini Ríos.

El general indicó que cuando tilda a los integrantes de la coalición de “cínicos hipócritas” no se refiere “a las críticas porque las puede hacer cualquiera”, sino que cuestiona a los dirigentes que “que dijeron prácticamente como verdad revelada” que CA había “hecho un pacto con el gobierno, lo cual es una falsedad”.

“Yo digo son cínicos; acusan de pactar los que viven pactando con el gobierno, los que viven juntándose con el Frente Amplio para aprobar leyes, ahora mismo van seguramente a aprobarle la ley de la Caja Profesional, blancos y colorados, y nadie los va a acusar de traidores por eso”, expresó.

Manini Ríos dijo que le sorprendió la reacción de la coalición porque puso a su partido político en una posición como si estuviera “obligado a hacer lo que otros querían que hicieran”.

“CA va a actuar siempre con autonomía, con independencia de criterios, de acuerdo con su impronta, como lo ha hecho desde el principio. Ustedes recordarán las veces que tuvimos fricciones con los propios partidos de la coalición de gobierno en el período anterior, siendo parte de la coalición. Tuvimos fricciones porque nunca renunciamos a plantear los temas como nosotros los vemos”, expresó.

El excomandante en jefe explicó por qué su partido apoyó el proyecto del Frente Amplio. “Vamos a dejar bien claro, todos los años desde que se aprobó la regla fiscal, votamos el aumento del tope de endeudamiento; no hubo ningún año que se ajustara a la regla fiscal. Es decir, que acá no había nada nuevo”, dijo el exsenador.

En ese sentido, Manini Ríos sostuvo que durante el período del gobierno de Luis Lacalle Pou “la deuda externa se aumentó en 18 mil millones de dólares, es decir, que es bastante más de lo que ahora se está hablando”. “Digo porque pareciera que a partir de ahora el Uruguay se va a endeudar, a partir de ahora se viola la regla fiscal. No, se viene en un proceso que esto es ni más ni menos que la continuidad, podríamos haberlo cortado, sí, pero a qué precio, a no dar los recursos para cumplir con lo que la propia rendición de cuentas marcaba, yo creo que es un poco responsable”, expresó.