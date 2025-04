“Montevideo tiene que volver a soñar en grande”: ¿qué propone Virginia Cáceres?

En Perspectiva

El Partido Colorado no lograba definir una candidatura en Montevideo. La danza de nombres fue extensa, con figuras como Pedro Bordaberry sobre la mesa. Finalmente, y con el reloj apretando, Virginia Cáceres fue proclamada.

Abogada, batllista y con 41 años, Cáceres era presidenta del Consejo Directivo Central de la Asociación Nacional de la Educación Pública (ANEP) hasta que el 5 de febrero renunció para postularse a la intendencia.

En entrevista con En Perspectiva, la candidata habló sobre sus diferentes propuestas y fijó como eje la idea de una “gestión por sobre ideología”.

“A mí no me importa lo que votaste en octubre ni en noviembre. Me importa que querés un Montevideo más limpio y más ordenado”, señaló, al explicar que se dirige a los votantes descontentos con la actual gestión, pero que no necesariamente adhieren a su partido.

Según estableció, el plan de la candidata cuenta con “varios pilares”. El primero es descentralizar la recolección de residuos. Cáceres propone que los municipios definan cómo gestionar la basura de su zona, mientras la comuna cumple un rol de supervisión técnica y financiera. “Cada barrio tiene necesidades distintas. No es lo mismo el Municipio B que el Municipio A”, argumentó.

Además, propone crear una “moneda del reciclaje”, con la que las personas puedan canjear plástico reciclado por pasajes de ómnibus u otros beneficios. “Queremos premiar al ciudadano que recicla, que se involucra, que hace un esfuerzo por su ciudad”, sostuvo.

En paralelo, buscará fomentar la instalación de contenedores dentro de edificios, con un “sello verde” que implique descuentos tributarios. “Todo apunta a lo mismo: reducir la basura en las calles y mejorar el vínculo entre vecino y gestión”, enunció.

Sobre la movilidad urbana, su propuesta incluye dos tiempos: medidas inmediatas y reformas estructurales a largo plazo. En el corto plazo plantea redefinir las líneas de ómnibus para mejorar la conectividad y los tiempos de traslado. “No puede ser que una persona tarde dos horas en llegar al centro cuando en auto lo hace en quince minutos”, dijo.

A futuro, promueve la creación de un tren metropolitano entre La Paz, Las Piedras y Montevideo, y sueña con una plataforma multimodal en la vieja estación de ferrocarril de AFE, que reúna trenes, ómnibus, taxis, bicicletas y autos eléctricos.

“Montevideo tiene que volver a soñar en grande”, dijo Cáceres. La propuesta incluye hasta una recuperación arquitectónica y comercial de la estación con apoyo de privados.

También se mostró abierta a un sistema de transporte fluvial entre el Cerro y Ciudad Vieja, y a incorporar los distintos medios de transporte (ómnibus, taxi, bici, etc.) en una única app y tarjeta. “Hoy los ciudadanos no se mueven siempre de la misma manera. Hay que adaptarse a eso”, expresó.

Sobre la situación de las personas que viven en la calle, propuso crear centros de estadía diurna en predios expropiados, con proyectos socioeducativos y convenios con instituciones de la sociedad civil. “No alcanza con un refugio. Hay que generar una salida real para esa persona”, afirmó.

En cuanto al patrimonio, Cáceres se inspiró en el documental Montevideo Inolvidable y plantea incentivos fiscales para el reciclaje de edificios antiguos. “Estamos destruyendo el patrimonio futuro, y eso también es gestión”.

“Montevideo tiene historia. La idea es renovarla, no tirarla abajo”, concluyó.