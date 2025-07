“Lo haría cien veces más”: Ruglio sobre usar Palacio Peñarol como refugio por frío polar

En Perspectiva

Desde que rige la alerta roja por ola de frío, el gobierno implementó un nuevo protocolo de evacuación nocturna para personas en situación de calle. A través de mecanismos previstos por la ley del Sistema Nacional de Emergencias, la medida permitió que el lunes pasado se alcanzara un récord de 2.840 personas atendidas en todo el país. De ese total, 604 fueron alojadas en centros especiales habilitados por fuera del Mides.

Uno de los espacios más significativos es el Palacio Peñarol, donde cada noche descansan más de 130 personas. En entrevista con En Perspectiva, el presidente del club, Ignacio Ruglio, relató cómo se puso en marcha el dispositivo.

“El llamado me sorprendió. Era el Pacha Sánchez, que me dijo que tenían un problema con la locación para gente en situación de calle. Le ofrecí el Palacio Peñarol, porque está a cuatro cuadras de 18 de Julio y ahí duerme mucha gente”, contó. Esa misma noche, ya estaba operativo el centro.

“Fue una locura”, resumió. En cuestión de horas llegaron 130 colchones, camastros y voluntarios de las peñas para armar todo. “Nos dijeron que la cantidad iba a ir subiendo”. La primera noche fueron 54 personas. Hoy estamos a tope”, indicó.

La respuesta no se limitó a abrir las puertas del club. Peñarol activó su red de voluntariado, Solidaridad Carbonera, que desde la pandemia organiza ollas populares. “Le dije al Pacha que queríamos dar también la cena”, recordó Ruglio. Pero esa buena intención trajo sus propios desafíos. “Nos desbordaron los alimentos. Tuvimos que pedir en redes que no mandaran más, porque no teníamos cómo conservarlos”, explicó.

La experiencia implicó un aprendizaje forzado. “Sabíamos que nos metíamos en un baile complicado, desde el desconocimiento total. Pero era una obligación hacerlo”, dijo. “En estos cinco o seis días hemos hecho un curso acelerado para entender una realidad que claramente desconocíamos”.

Muchas de las personas que llegan al Palacio nunca habían ido a un refugio del Mides. “Es otra población. Algunos tienen problemas psicológicos, otros de consumo. A veces hay gritos, problemas de convivencia. Pero lo volveríamos a hacer”, afirmó. “Lo haría cien veces más, aún con todos los problemas que nos ha causado, porque nos da mucho orgullo hacerlo”.

Además del alojamiento, el club y sus hinchas organizan actividades recreativas. Hubo talleres de plástica, música en vivo y hasta una cuerda de tambores. “Uno grabó un video y dijo: ‘Se armó bailongo’. Estaban todos bailando en trencito. Al otro día vino un artista plástico. Queremos que no sea solo dormir, sino que pasen un buen rato”.

El refugio cuenta también con presencia policial y un equipo del Mides. “Hay dos o tres policías permanentes y entre cinco y ocho funcionarios todos los días. Nos sentimos muy respaldados”, aseguró. También hay una carpa médica, donde se brinda atención básica. “Algunos llegan lastimados. Eso te interpela. Desde mi oficina los veo llegar y me pregunto cómo llegamos a esto en un país de tres millones”, expresó.

La iniciativa continuará mientras duren las bajas temperaturas. “No va a ser menos de dos meses, seguro. Julio y agosto son los más fríos. Después no podemos más porque el Palacio tiene 28 disciplinas deportivas. Pero hasta entonces, seguimos”.

Ruglio destacó que mucha gente del club resignó su rutina para colaborar. “Hay voluntarios que tenían un invierno planificado con estufa y Netflix, y hoy están en el Palacio hasta las once de la noche. Eso nos pone felices”, dijo. También remarcó que otras instituciones podrían sumarse. “Más clubes deberían hacer esto. No es un tema político. Esto pasó con todos los gobiernos. Parece ilógico que haya gente en la calle”.

El presidente concluyó con una reflexión: “Vale la pena pasar por todos los problemas si con eso nadie más tiene que dormir en la calle. Ese es el objetivo”.