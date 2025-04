En Perspectiva

“La competencia no es justa”: “efecto Temu” sigue inquietando a comerciantes y empresarios

Desde hace varios meses, en las redes sociales abundan los contenidos publicitarios de Temu, la plataforma china de comercio electrónico que ofrece productos de todo tipo y a precios irrisorios. El llamado “efecto Temu” provocó una explosión de las compras web de los uruguayos en el exterior.

En diciembre de 2023 se registró un récord histórico: 166.900 paquetes ingresaron al país mediante el régimen de compras al exterior con franquicia impositiva. En febrero de este año, la cifra fue similar: 155.127.

Es un salto significativo respecto a los 47.000 del mismo mes en 2023. Para Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, este fenómeno está “impactando muy seriamente” en el comercio local y en el empleo.

“No es nuevo, pero ahora fijó un nuevo piso: estamos por encima de los 100.000 paquetes mensuales”, advirtió Lestido en entrevista con En Perspectiva.

El reclamo de la cámara se centra en la falta de condiciones equitativas: mientras los comerciantes uruguayos deben pagar aranceles, impuestos y realizar controles rigurosos, las compras a través de Temu llegan al país sin mayores exigencias.

Según datos manejados por la gremial, el 10% de la ropa y el 20% de los juguetes que ingresan hoy a Uruguay lo hacen a través de esta plataforma. En febrero, ese volumen significó unos 15 millones de dólares que no pasaron por el comercio tradicional.

“Nosotros no estamos en contra del comercio electrónico ni de las plataformas digitales, al contrario, pero esta competencia no es justa. Yo compro en Temu y el producto me llega a casa sin controles ni trámites. En cambio, al comerciante formal se le exige un sinfín de requisitos y pagos”, señaló Lestido.

Desde el otro lado del mostrador, muchos uruguayos ven en Temu una oportunidad: precios bajos, variedad infinita (la app ofrece más de 10 millones de productos) y la posibilidad de comprar con un clic desde el celular.

La cámara entiende ese aspecto, por lo que no apunta al consumidor. “Creemos que cada uno debe comprar donde le parezca mejor, pero esto está afectando la economía nacional. El comercio representa el 70% del PBI y las micro y pequeñas empresas son la gran mayoría”, dijo el empresario.

Aunque la gremial mantiene en reserva el paquete de medidas que presentará al gobierno el 8 de mayo, Lestido adelantó dos grandes líneas de trabajo: revisar la carga impositiva que enfrentan los importadores uruguayos para reducir costos y mejorar su competitividad y mejorar los controles aduaneros.

Además, se pidió investigar la posible reventa en Uruguay de productos traídos por Temu mediante el régimen de compras personales, lo que estaría vulnerando las reglas actuales.

Según Lestido, México impuso aranceles específicos, Chile eliminó exenciones a productos de bajo valor y en la Unión Europea ya se anunciaron controles más estrictos. Incluso Estados Unidos estudia limitar las importaciones bajo su “régimen de minimis”, que hoy permite ingresar productos sin impuestos por debajo de los US$ 800.

“La tecnología avanza, pero los Estados también tienen que reaccionar. De lo contrario, este tipo de plataformas van a vaciar el comercio local sin dejar beneficios tangibles a las economías nacionales”, advirtió Lestido.