En Perspectiva

“Coalición no es uniformizar”: Bordaberry defendió la autonomía en partidos de oposición

Después de haberse alejado de la actividad política pública durante cinco años, el senador Pedro Bordaberry anunció su regreso en agosto de 2024. Se concretó así una vuelta que era esperada y reclamada por muchos de los dirigentes del Partido Colorado (PC).

Al frente de Vamos Uruguay (Lista 10), el sector que fundó, volvió a competir en las elecciones de octubre, donde cosechó más de ciento cincuenta mil votos. De este modo consiguió en el Senado dos de las cinco bancas coloradas, y en Diputados 13 de los 17 escaños de su partido.

Con el inicio de un nuevo período legislativo y el regreso del Frente Amplio al poder, los partidos de la Coalición Republicana están adaptándose a su nuevo rol en la oposición. Y una de las preguntas abiertas es: ¿van a actuar como un bloque uniforme en el Parlamento?

Por ejemplo, el Senado aprobó este martes la venia para designar a Mario Layera, exdirector de la Policía Nacional, como nuevo titular de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. Y para que ese aval fuera posible, el Frente Amplio consiguió sumar los votos del Partido Colorado, mientras el Partido Nacional se mantuvo al margen.

En entrevista con En perspectiva, Bordaberry justificó su apoyo a la venia, donde señaló que existía un acuerdo previo entre los partidos, y que la conducta del Partido Colorado respondió a ese compromiso. “Cumplimos con la palabra, nos guste o no nos guste”, subrayó. Consultado sobre el funcionamiento de la coalición, sentenció que “coalición no es uniformizar”.

El legislador recordó que, dentro de ese acuerdo, cada partido evalúa las “condiciones personales, funcionales y técnicas” de los candidatos que propone, y que en este caso, el nombre de Layera fue sometido a esa revisión. “Cuando llegó el nombre, yo lo separé del resto. Lo citamos, le hicimos 20 preguntas. No nos quedamos con eso; fuimos a Fiscalía y confirmamos que no tenía causa ni investigación abierta. Si no hay imputación ni condena, el impedimento desaparece”, explicó.

Bordaberry también remarcó que el Partido Colorado no actuó de forma sorpresiva. “Le avisamos al Partido Nacional que íbamos a votar. Y también le dijimos al Frente Amplio que si no se votaban todas las venias, las nuestras tampoco. Esto no fue un canje de votos; fue cumplir con la palabra empeñada”, afirmó.

Consultado sobre si la votación de Layera refleja una ruptura en la coalición, el senador colorado argumentó que “una coalición no es un partido único”. “Es un acuerdo entre partidos que tienen identidades propias. Lo que debe primar es la lealtad, no la obediencia ciega”, afirmó.

A su vez, el senador criticó al oficialismo y dijo que “en el Frente Amplio se vota por el reglamento de bancada”, mientras que el PC “respeta la discrepancia interna”.

Bordaberry también defendió la forma de trabajo interna del Partido Colorado. “Somos cinco senadores, cinco sectores. Nos sentamos, discutimos, y decidimos en conjunto. En este caso, no hubo dudas: todos coincidimos en que se debía votar”, aseguró.

A propósito del vínculo con el Partido Nacional, Bordaberry reconoció diferencias, pero matizó: “Ellos interpretaron que este cargo no estaba dentro del acuerdo. Nosotros entendimos que sí. No hay que dramatizar. Lo importante es mantener el diálogo y el respeto mutuo”.

En la misma línea, resaltó otras votaciones recientes como ejemplo del funcionamiento parlamentario entre oficialismo y oposición. Mencionó la aprobación por consenso de la ley sobre entidades médicas y el rechazo en Diputados al proyecto de creación de nuevos municipios, votado por el Frente Amplio y el Partido Nacional en el Senado. “Eso es trabajar. Eso es el Parlamento funcionando”, indicó.

Sobre el futuro de la Coalición Republicana, Bordaberry dijo que “no se trata de estar de acuerdo en todo, sino de sentarse a conversar con afecto por la coalición”. Y apeló a una metáfora jurídica para reforzar su idea. “Así como en Derecho existe el affectio societatis [voluntad de las partes de colaborar de buena fe en una sociedad para alcanzar fines comunes], deberíamos hablar de un affectio coaliciones. Ese es el espíritu que hay que preservar”, apuntó.

Finalmente, frente a los anuncios de otros dirigentes opositores, como Álvaro Perrone de Cabildo Abierto, quien adelantó su disposición a votar el presupuesto del Frente Amplio, Bordaberry respondió: “Nosotros vamos a avisar. No porque se precise permiso, sino por respeto y para intentar convencer al otro si creemos que se equivoca”.

También adelantó que después de las elecciones departamentales se deberá hacer una evaluación electoral y retomar el diálogo sobre cómo coordinar la acción parlamentaria. “Después sí, quizás podamos empezar a hablar de 2029. Pero eso, eso vendrá después”, concluyó.