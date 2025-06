Zlatan Ibrahimovic defendió a Messi, quien “juega entre estatuas, no entre compañeros”

Fútbol Internacional

Zlatan Ibrahimovic, antiguo compañero de Lionel Messi en el Barcelona y otrora goleador del Paris Saint Germain, opinó sobre el 4-0 que el PSG le endosó al Inter Miami en los octavos de final del Mundial de Clubes, y se molestó cuando le preguntaron por “la derrota de Messi”.

“¡No, no! No hablen de la derrota como si fuera su culpa. Messi no perdió, perdió el Inter Miami. ¿Vieron a ese equipo? Messi juega entre estatuas, no entre compañeros. Si estuviera en un equipo de verdad, en París, en Manchester, en cualquier gran equipo, habrían visto al verdadero león”, dijo el sueco en declaraciones que recogió Foot Mercato.

El exatacante de 43 años afirmó que Messi “solo juega porque ama el fútbol y porque todavía puede hacer lo que el 99% de los jugadores de esa edad no pueden hacer”. “Pero está rodeado de gente que corre como si llevara bolsas de cemento en las piernas. No hay entrenadores, ni estrellas, ni siquiera jugadores que sepan moverse sin balón”, agregó.

“¿Quieren culpar a Messi? Si jugara con Cristiano Ronaldo, con Mbappé, Haaland o Zlatan, se podría hablar. ¿Pero hoy? No, no. Ese no es el Messi que conozco. Es un gran fantasma que juega en un circo. Pero cuidado, si le das un equipo de verdad, volverá a incendiar el estadio, porque Messi sigue siendo Messi”, señaló.

“No es su derrota: es la derrota del Inter Miami y del fútbol”, concluyó Ibrahimovic, quien se retiró con 41 años tras una carrera que inició en el Malmö de su país y siguió en Ajax, Juventus, Inter de Milán, Barcelona, Milan, PSG, Manchester United y LA Galaxy, clubes con los que totalizó 32 títulos. Junto a Messi ganó dos Supercopas de España y una Liga.

