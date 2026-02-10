Fútbol uruguayo

Ya no se permitirá el ingreso de niños “mascotas” a las canchas del fútbol uruguayo

La Mesa Ejecutiva de Primera División comunicó a los clubes que, a partir de la segunda fecha, que comenzará el próximo viernes con el duelo entre Cerro Largo y Wanderers a las 19:00 horas, no se permitirá el ingreso de niños “mascotas” con los equipos.

En noviembre del año pasado se estableció, según el nuevo Manual de Competiciones de la Liga AUF Uruguaya, un máximo de 11 niños por equipo, lo que muchas veces generó retrasos en los inicios de los partidos.

De cara a las finales de la temporada 2025 entre Nacional y Peñarol, se prohibió el ingreso de niños, tanto en la ida en el Campeón del Siglo como en la revancha en el Gran Parque Central.

Para 2026, tras una primera fecha en la que provisoriamente se volvió al máximo de 11 mascotas, se anunció que no se permitirá más la entrada de los chicos, considerando que “no se respetaba” el tope establecido.

Desde la Mesa Ejecutiva explicaron a FútbolUy que en más de una oportunidad “entraban adultos con sus hijos en brazos a la cancha, como si estuvieran paseando por 18 de Julio”, y a veces “hasta con camisetas de otros clubes”, por lo que “parecía un cumpleaños infantil”.

“Además, el nuevo contrato autoriza que las mascotas sean producto de publicidad como en la Copa”, agregaron sobre la medida que, minutos después de confirmada, fue criticada por el delegado de Peñarol Julio Trostchansky, quien lamentó la tendencia “cada vez más elitista y comercial” del fútbol uruguayo.

