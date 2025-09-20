Wynants a 25 años de la última medalla olímpica: “Una hazaña que se valora con el tiempo”

Más deportes

Por Andrés Cottini

A_Cottini

Este 20 de setiembre no es un día más para el deporte uruguayo, ya que hace 25 años (Sídney 2000), Uruguay, de la mano de Milton Wynants, obtenía su última medalla olímpica, la presea de plata en la prueba por puntos de ciclismo en pista.

En la prueba, a la que Wynants llegó por invitación, compitieron 23 ciclistas, y el uruguayo cumplió una gesta inolvidable en el velódromo Dunc Gray. Venía con 12 puntos, una cantidad que no le alcanzaba para entrar en el medallero, pero en el último sprint, que sumaba doble, terminó en el segundo lugar y sumó seis unidades. Así, le dio una sorpresa a todos y se colgó la medalla de plata, quedando detrás del español Joan Llaneras y delante del ruso Alexei Markov.

“¡Qué lindo momento!”, dijo Wynants en charla con FútbolUy y agregó: “Lo recuerdo cada año que pasa como si fuera el primer día, con emoción y alegría por lo que se consiguió. Siempre es un día muy especial que sirve para revivir ese momento. Se siente como que fue ayer, y pasaron 25 años. La gente cada año te lo hace recordar y revivir, eso me emociona mucho”.

“Me acuerdo de que faltaba muy poco y tenía que llegar al podio, me fui con todo por los puntos dobles del último sprint y lo conseguí. Al principio, celebré la posición que había quedado en el último sprint, sin saber todavía si había llegado al podio. No sabía hasta bajarme la bicicleta y mirar la pantalla. Pensé que había sido bronce, pero había ganado la de plata. Me bajé y festejé con los que estaban ahí, y era todo emoción”, señaló.

“La verdad es que todo fue un momento increíble y, hasta hoy me genera esa sensación inolvidable. Pasa el tiempo y pensar que logré una medalla olímpica es algo que me enorgullece”, aseguró.

A su regreso, tuvo múltiples homenajes, entre los que se destacó la Orden al Mérito Deportivo que recibió del Poder Ejecutivo por parte del presidente de la República de ese entonces, Jorge Batlle.

Orgullo celeste

Wynants contó que atesora la medalla en su casa y que “tiene un valor especial por lo que significa”. “Fue una hazaña que logré en mi carrera y con el correr del tiempo uno le va dando el valor inmenso que realmente tuvo”, añadió.

El sanducero, de 53 años, aseguró que de vez en cuando vuelve a ver la carrera de Sídney: “Me da satisfacción, es lindo mirar lo que fue la competencia, recordar ese momento. Si bien estuve en la pista, es diferente verlo como espectador”.

“Fue un premio al esfuerzo y el amor por un deporte, los sacrificios que pasamos y las ganas que teníamos de alcanzar el logro", señaló, para ampliar sobre lo que significó subir al podio olímpico a recibir la medalla de plata y ver la bandera uruguaya ondeando en Australia: “Es el disfrute más grande que un deportista puede tener. Lo mejor que te puede pasar: emoción, alegría, un sueño cumplido, el orgullo propio y de otros, imposible explicar con palabras. Es un cóctel de emociones imborrable”.

El futuro

Milton Wynants, a la hora de ser consultado sobre la posibilidad de que algún deportista uruguayo pueda repetir aquella consagración del 2000, consideró que “las posibilidades siempre están”. “A los jóvenes les diría que siempre se puede. Hay que ponerle ganas, dedicación, no bajar los brazos. No hay otra que tener disciplina para hacer lo que te gusta. Después, las posibilidades siempre están”, afirmó.

“Uruguay siempre estuvo lejos del concierto internacional en lo deportivo, que yo haya ganado una medalla en aquel entonces, no significa que estaba cerca”, contextualizó para mencionar: “Siempre lo vemos como algo imposible, pero hay que estar en el momento preciso, llegar bien. Se puede, y para ello hay que soñar, poner todo, tener los apoyos adecuados y apostar siempre a más, porque las cartas están para jugarse”.

“Tenemos el material humano, hay que salir a competir afuera, foguearse. Después, con más apoyo es mucho mejor, pero yo fui con un apoyo de 400 dólares por mes [cuatro meses antes de la cita], que me dio el Comité Olímpico Uruguayo. Soy una persona de perfil bajo, pero la gente me hace sentir muy querido. Soy un agradecido por el apoyo que siempre recibí y por todo lo vivido”, cerró.

En su carrera como ciclista, Wynants tiene otros logros como el subcampeonato del mundo en la prueba por puntos de 2004 y dos oros, cuatro platas y tres bronces en Panamericanos.

