Wanderers sigue en caída y se complica cada vez más: ¿Cómo está en la tabla del descenso?

Montevideo Wanderers sufrió este viernes a manos de Cerro su cuarta derrota consecutiva y lleva apenas un triunfo en nueve fechas disputadas por el Clausura. Los bohemios anotaron apenas dos goles en lo que va del torneo.

La derrota de los de Daniel Carreño, que apenas ganaron dos de sus últimos trece partidos, comienzan a sentirse obligados a sumar; de lo contrario, tendrán que pelear por la permanencia.

Wanderers, ya sin chances de conseguir un cupo a la Sudamericana 2025, se ve obligado a mirar la tabla del descenso, en la que apenas superan a Cerro y Progreso (sacando a River, Plaza y Miramar, que son los tres equipos más comprometidos).

Si el Cebrita gana su partido de este domingo ante Defensor, quedará a siete puntos del propio Bohemio, que, con 18 unidades por delante, tiene un fixture difícil.

Si bien, por la realidad de la tabla, es difícil que Wanderers descienda, lo cierto es que el equipo del Prado deberá sumar para no seguir complicándose, más aún para la próxima temporada.

Y tiene por delante un complicado calendario: visita a Defensor, recibe a City Torque, enfrentará a Peñarol en el Campeón del Siglo, jugará ante Nacional en el Parque Viera, irá a Florida para cruzarse con Boston River y cerrará contra River (ya descendido).

TABLA DEL DESCENSO

Wanderers 1.117

Cerro 1.088

Progreso 1.059

------------------

Miramar 0.985

Plaza 0.933

River 0.850 (baja)



- puntos reales: ?River 57 ?Plaza 28 ?Miramar 66; Progreso 71 Cerro 74 Wanderers 76

