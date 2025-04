Volvió Ribas: el apodo “Jabalí”, una particular aclaración y qué premios firmó en River

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El entrenador de River Plate, Julio Ribas, manifestó sentir “una felicidad muy grande” por haber retornado al fútbol uruguayo tras más de una década. Debutó como DT darsenero este domingo en el empate a cero ante Liverpool en Belvedere.

“Fue muy lindo haber podido reencontrarme con gente de antes, en un club en el que tengo tantos recuerdos y fui campeón”, comenzó diciendo el director técnico en una entrevista para el programa Minuto 1 de radio Carve Deportiva 1010 AM.

Ribas contó que en el contrato firmó “premios por entrar a la Sudamericana y también por ser campeón” de dicha copa. “Uno siempre tiene que soñar con lo máximo. El que se conforma con algo, está liquidado. Entrenar te hace fuerte; soñar te hace poderoso”, dijo.

El DT manifestó que felicitó a sus dirigidos luego del empate ante Liverpool, tras el cual el plantel tuvo un entrenamiento. “Los abracé a todos y nos fuimos con una felicidad tremenda a entrenar en el Saroldi”, mencionó.

“Nosotros llegamos todos los días al complejo a las 6:20 de la mañana, y los jugadores llegan un poco más tarde”, contó y agregó: “Yo no doy la formación inicial hasta una hora antes del partido, como debe ser y como el reglamento estipula”.

Uno de los apodos que colocó fue el Jabalí al lateral Lautaro Pertusatti: “Le sustituí el nombre. El apodo es mío, porque aparte él no venía jugando. El profesor [Alejandro] Venezuela les puso nombres a la mayoría, y yo tengo una lista con cada uno. A [Damián] Frascarelli le puse Pulpo y a [Fabricio] Correa, Candado”.

Durante el partido, el entrenador mostró la personalidad que lo caracteriza, buscando alentar a sus dirigidos a través de insultos. “Claramente no está bien desesperarse y decir lo que dije; eso es claro, pero los jugadores no me conocen”, comentó, e hizo una particular aclaración: “Por las dudas: Pertusatti no tiene hermana”.

Gracias Tenfield por poner un micrófono cerca de Ribas pic.twitter.com/o5cS2PzJ61 — Marcos (@marcosquintanna) April 6, 2025

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy