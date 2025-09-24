Más deportes

Vela: Knüppel y Waksman a la final del Mundial de regata oceánica en dobles mixtos

Los uruguayos Dominique Knüppel y Federico Waksman clasificaron a la final del campeonato del mundo de regata oceánica en dobles mixtos, competencia que se disputa en la ciudad de Cowes, en Reino Unido.

A bordo de un velero Sun Fast 30 de nueve metros, los uruguayos quedaron segundos de once barcos en la primera manga, obteniendo así un lugar en la final.

Con viento débil y con las fuertes corrientes en la zona, la regata fue técnica y complicada, con una duración en torno a las 24 horas, durante gran parte de la cuales la pareja uruguaya estuvo a la cabeza.

Ahora podrán descansar antes de la final que se disputará el lunes 29 de setiembre. En ella participarán los cinco primeros de cada regata eliminatoria más el ganador de un regata de repechaje que se correrá el 27 de setiembre. Participan de esta cita un total de 22 equipos procedentes de 14 países.

Uruguay presenta una dupla candidata al podio ya que Federico Waksman es el mayor exponente de la vela oceánica nacional y único latinoamericano que ha ganado la prestigiosa regata de cruce del Atlántico en solitario Mini Transat, entre otros galardones.

Knüppel, en sus principales antecedentes, cuenta con haber representado a Uruguay en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la categoría Nacra 17 junto a Pablo Defazio.

