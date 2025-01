Valverde zanjó polémica: “Mi mujer quiere lo mejor para mí y el entrenador para el equipo”

Fútbol Internacional

Federico Valverde se mostró confiado este sábado en las opciones del Real Madrid de ganar la Supercopa de España al Barcelona y señaló que en los últimos años el club merengue ha demostrado que puede tener “partidos malos o no tan buenos” y que, al final de la temporada, siempre es el que “consigue los títulos y siempre gana todo”.

El uruguayo fue el jugador elegido para comparecer ante los medios en la víspera de la final de este domingo a las 16:00 horas de nuestro país, antes del entrenamiento que el Real Madrid llevó a cabo en la ciudad deportiva anexa al estadio King Abdullah de Yeda, Arabia Saudita.

En la tercera final consecutiva entre madridistas y azulgranas, subrayó que sus compañeros de equipo están “afianzados y confiados” en lograr la victoria y afrontar con más confianza el resto de la campaña.

“El trofeo es muy importante por la confianza que te da anímicamente. Queda lo más fuerte, la pelea por los títulos. Siempre que lo hemos ganados, hemos dado un salto muy importante para el resto de competiciones”, apuntó.

Valverde reconoció que el partido de liga disputado a finales de octubre en el Santiago Bernabéu, en el que el Barça ganó 4-0, fue “duro”, pero dijo que al mismo tiempo fue un punto de inflexión que “dio muchas ganas y fuerzas para salir adelante” y enderezar el rumbo. “Con las derrotas, el equipo también crece y se hace más fuerte. Nos venía bien perder algún partido y cambiar esa situación”, esgrimió.

El Halcón consideró incierto el resultado, pero vio motivos para confiar en un desenlace favorable: “Podemos tener partidos malos, no tan buenos, pero al final de temporada siempre somos los que conseguimos los títulos y el equipo que siempre está ganando todo”. También elogió cómo aplica el Blaugrana el fuera de juego y estimó necesario “estar precavidos e intentar dar el pase justo” con el fin de no repetir lo que ocurrió en el último clásico.

El volante formado en Peñarol es el único jugador del plantel blanco que ha disputado todos los partidos esta campaña, aunque en la semifinal contra el Mallorca fue sustituido en la segunda parte con una sobrecarga de la que ya está recuperado.

“Yo feliz de poder seguir disputando partidos, sobre todo como titular. Estoy muy contento de tener la confianza del entrenador. Sigo sumando partidos e intentar dejar una huella en el mejor club del mundo. Ya tendré tiempo de descansar en julio”, declaró para agradecer la confianza del técnico, Carlo Ancelotti.

Luego aclaró la situación que se generó cuando a comienzos de noviembre su esposa, criticó en las redes sociales que Ancelotti pusiera al uruguayo en una posición distinta a la habitual durante el partido contra el Milán en la Champions League. “Hermano, donde mejor juega Fede es de pivote. ¿De qué me hablas? ¿Cuándo van a entender de una puta vez que Fede no es extremo?", fue el comentario de la argentina.

Según Valverde, su esposa “quiere lo mejor” para él y Ancelotti, “lo mejor para mí y para el equipo”. “Las dos partes han defendido a lo que más quieren. No me puedo poner a discutir quien tiene la razón y quien no. Lo importante es que entre él y yo nunca hubo ninguna discusión, ni un conflicto y que tengamos las cosas claras y seamos sinceros y honestos”, explicó el jugador charrúa.

??? Fede Valverde: "Nunca ha habido ni una discusión ni un conflicto entre Ancelotti y yo. Tanto mi mujer como Ancelotti quiere lo mejor para mi"#superSupercopa pic.twitter.com/3pN4O8klFq — MARCA (@marca) January 11, 2025

