Valverde: la despedida de Suárez, su abrazo con Tabárez y autocrítica por su “mal partido”

Federico Valverde recibió ayer ante Paraguay su segunda tarjeta amarilla en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, por lo que quedó suspendido para el partido del próximo martes frente a Venezuela. Debido a que no podrá jugar, se fue de la concentración y viajó a España para regresar a los entrenamientos del Real Madrid.

En el Aeropuerto Internacional de Carrasco, el volante conversó con El diario del fútbol de Canal 4 y dijo que “fue un placer haber jugado” con Luis Suárez. “Voy a estar agradecido de por vida por todos los valores y consejos que me dio. Siempre estaba ahí con una sonrisa”, comentó, y añadió: “Se le va a extrañar con esas ganas, ese empuje y esa hambre que tiene él”.

“Se nos va una leyenda del fútbol uruguayo y va a quedar en los corazones de todos nosotros. Da tristeza y lástima”, apuntó. “Intentaremos dar lo mejor en la selección para él”, ahondó. Y contó cómo fueron los días previos al retiro del Pistolero: “Si antes le sacaba mucho fruto a todo, ahora intentar sacarle el máximo; charlando cada minuto”.

Con respecto al abrazo que se dio con el Maestro Óscar Washington Tabárez ayer, recordó: “Fue lindo poder reencontrarme con la persona que me hizo debutar”. Y cerró hablando del partido y de su suspensión: “Mucha frustración de que las cosas no salieron como lo trabajamos. Hicimos un mal partido todos, empezando por mí. Me frustré muchas veces y tengo que seguir mejorando en eso. Me encantaría poder estar. Para mí era una revancha rápida”.

