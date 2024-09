Valverde habló de Suárez y valoró dichos de Bielsa: “El único que salió a defendernos”

Selección

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Federico Valverde llegó “muy ilusionado” para sumarse a la selección uruguaya este martes de mañana “y con muchas ganas de seguir intentando ganar para clasificar lo antes posible” a la Copa del Mundo de 2026, ya con la cabeza puesta en el partido del viernes a las 20 horas ante Paraguay en el Estadio Centenario.

“Siempre se nos complica”, agregó sobre el duelo con el combinado guaraní. “Recuerdo que hace un par de años empatamos acá, así que tenemos que estar preparados para llevarnos una victoria”, añadió el mediocampista del Real Madrid, quien dijo haberse enterado del anuncio de Luis Suárez sobre su retiro de la selección cuando bajó del vuelo.

El retiro de Suárez: “No quiero leerlo”

“No vi nada porque estaba en viaje. No entré en las redes sociales y si no me lo decían, no me enteraba. Me habían dicho que se podía retirar. No quiero leerlo, porque si fue así, me gustaría no saberlo”, expresó el volante de 26 años, quien aseguró que “hay que respetar” la voluntad de Suárez “porque es su decisión”.

“Hay que agradecerle por estos años que nos brindó a los jóvenes, con sus consejos y sus valores en la selección. Por todo lo que le dio al país, a los amantes del fútbol y a los niños que siempre hemos admirado a los futbolistas uruguayos. Solo palabras de agradecimiento y ojalá se pueda retirar de la mejor manera”, añadió.

“Lo miraba como si fuera una persona inalcanzable. Después de poder compartir con él un vestuario te hace sentir que, además de ser un gran jugador, es una increíble persona, que siempre está alegre y jodiendo. Ahora, que no está jugando mucho, siempre está apoyando a todos y eso es lo más valioso como ser humano”, ponderó.

Post Copa América y el respaldo de Bielsa

Respecto al hecho de limpiar la cabeza después de la Copa América, dijo que “es parte del fútbol, como la vida”. “Podés tener tropezones, pero hay que levantarse y seguir. Tendremos más oportunidades y más Copas Américas en los próximos años. Hay que estar preparados para lo que viene y afrontarlo de la mejor manera”, señaló.

Valverde se mostró “triste por la sanción a otros jugadores” por los incidentes posteriores a la eliminación ante Colombia. “Es un poco duro”, dijo al respecto, y valoró los dichos de Marcelo Bielsa. “Agradecido con el entrenador, que fue la única persona que salió a defendernos cuando se nos mataba por todos lados. Siempre nos defendió con escudo y espada”, afirmó.

Por último, dijo llegar “con muchas ganas y muy feliz” por su presente en el Real Madrid, “con otro número y otras sensaciones”, y no ocultó su “tristeza” por el fallecimiento de Juan Izquierdo. “Como uno de los capitanes de la selección, y del primero al último jugador, estaremos a disposición de la familia y los amigos para lo que necesiten”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy