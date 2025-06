Vairo sobre el bajo contrato de Lodeiro: “Pensé que Perchman me estaba tomando el pelo”

Fútbol uruguayo

El presidente de Nacional, Ricardo Vairo, se refirió al retorno de Nicolás Lodeiro a la institución y habló del contrato “simbólico” que tendrá el futbolista, quien resignó en lo económico y acordará en las próximas horas su salida de Houston Dynamo de la Major League Soccer.

El máximo directivo bolsilludo contó la charla que tuvo con Flavio Perchman luego de que el vicepresidente se refiriera al salario que le ofrecería Nacional al jugador: “Cuando me dijo la cifra, creí que me estaba tomando el pelo, pero era real. Le dije que yo no me animaba a plantearle eso a Lodeiro”.

Consultado en el programa Punto penal de Canal 10 acerca de si el volante ofensivo tendría “el salario más bajo del plantel”, Vairo respondió afirmativamente, y agregó que incluyendo a “los juveniles” será quien menos percibirá económicamente.

El exjugador de la selección uruguaya firmará contrato por un año y retornará a la institución tras 14 temporadas. Se podrá incorporar a partir del Torneo Clausura.

