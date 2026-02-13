Vairo se refirió a la posible salida de Christian Oliva de Nacional: “Solo se va si...”

Fútbol uruguayo

Ricardo Vairo, presidente de Nacional, se refirió este viernes en el programa Quiero fútbol de radio Sport 890 AM a la situación de Christian Oliva, quien todavía tiene chances de irse del equipo tricolor en este mercado de pases.

El volante, representado por Pablo Bentancur, rechazó una oferta a mediados del año pasado a pedido del conjunto albo, que tenía como prioridad ser campeón uruguayo y en aquel entonces le prometió no poner trabas ante una posible salida en este período.

Sin embargo, pese a las expectativas de Oliva y su agente, la única propuesta que llegó fue desde Al-Riyadh por un préstamo, pero el jugador -que fue padre recientemente- solo saldrá de Nacional si llega una oferta que lo seduzca desde lo económico y además futbolístico.

“La prensa y la hinchada están hablando del tema todos los días, pero no hay una oferta clara todavía. El jugador quiere quedarse en Nacional y nos sentaremos a hablar para que eso suceda”, explicó Vairo.

“Las negociaciones son frontales y transparentes. Si vienen ofertas, Pablo y Christian van a hablar conmigo. En ese aspecto, estoy tranquilo. No vemos problemas”, aseguró el presidente de Nacional. “Hablé varias veces con Pablo Bentancur y hace dos días con Christian. Quedé de juntarme con él la semana que viene”, agregó.

“Todos saben que el año pasado tuvo una oportunidad para salir a mitad de año. Nacional le pidió que se quedara porque queríamos salir campeones y es una pieza importante. Ellos accedieron, con la promesa de que, si le salía una oportunidad favorable, Nacional no lo iba a impedir”, recordó Vairo.

El presidente albo contó que Oliva “está muy a gusto en Nacional” y dijo qué lo podría llevar a irse: “Christian siempre fue claro con nosotros: se iría solo si la oferta que viene es por un período largo y con una sensible diferencia en lo económico. Hasta ahora eso no se ha dado”.

Por último, Vairo se refirió a la reunión que tendrá la semana que viene con el jugador con respecto a su futuro: “Estamos esperando a sentarnos con él la semana que viene, sabiendo si tiene o no alguna oferta; si no, hablaremos de su continuidad en Nacional. Él tiene contrato hasta fin de año”.

