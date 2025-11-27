Uruguayo: Peñarol, con varios tocados, sigue preparando la final clásica del domingo

Fútbol uruguayo

Peñarol se sigue preparando para la segunda final de la Liga AUF Uruguaya que se realizará este domingo desde las 16:30 horas en el Gran Parque Central.

Luego del empate 2-2 en el Campeón del Siglo, los carboneros sufrieron por varias piezas importantes en el andamiaje del año tras las lesiones de Lucas Hernández (problemas de meniscos en la rodilla izquierda) pero al que se lo esperará hasta última hora para que al menos vaya al banco, y la roja que vio Javier Méndez y lo dejó fuera del duelo.

A esto se suma que Pedro Milans salió con una sobrecarga muscular, aunque se estima que llegará al partido, mientras que Nahuel Herrera, con una luxación de hombro, sigue siendo la gran duda a despejar.

En la cabeza de Aguirre, y en caso de que ambos estén a la orden, serían titulares, colocando una línea de tres volantes con el ingreso de Jesús Trindade.

De esta forma, el once ideal de la Fiera será con: Brian Cortés, Pedro Milans, Nahuel Herrera, Emanuel Gularte, Maximiliano Olivera, Eric Remedi, Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Leonardo Fernández, Maximiliano Silvera y Matías Arezo.

De allí en adelante, comienzan los diferentes planes dependiendo de los estados físicos. En caso de que Herrera no esté a la orden, Maxi Olivera iría a la zaga, mientras que quien entraría al lateral izquierdo sería Gastón Silva.

Si Pedro Milans no está a disposición, la variante que realizaría el DT sería poner a Jesús Trindade de lateral por derecha y mandar a Leandro Umpiérrez como parte de los tres volantes.

Recordemos que Peñarol tiene en este plantel pero fuera de competencia por diferentes dolencias a Eduardo Darias, David Terans, Tomás Olase, Germán Barbas y Damián Suárez.

El partido será arbitrado por Gustavo Tejera, acompañado desde las bandas por Carlos Barreiro y Agustín Berisso, mientras que el cuarto árbitro será Andrés Martínez.

En el VAR estará Diego Dunajec, con la asistencia de Daniel Rodríguez y Héctor Bergaló mientras que el asesor será Jorge Daniel Orfila.

En caso de haber un ganador en el tiempo regular, será el campeón de la Liga AUF Uruguaya; si hay un empate, se jugará alargue, y, si este se sostiene, se definirá por penales.

