Fútbol uruguayo

Uruguayo: Nacional y Peñarol definen el título este domingo en el Gran Parque Central

Nacional y Peñarol jugarán este domingo la segunda y definitiva final clásica de la Liga AUF Uruguaya çdesde las 16:30 horas en el Gran Parque Central, dos aspirantes para un solo título en juego.

Luego que los tricolores salieran campeones de la Anual y los mirasoles del Clausura, y luego vencieran a Liverpool, campeón del Apertura, en semifinales, llegó el duelo que terminará cerrando la temporada con uno de los dos festejando.

En tiendas tricolores

Con las horas en cuenta regresiva y el plantel concentrado, Nacional está pronto para el choque que protagonizará en Gran Parque Central repleto con la gran chance de consagrarse campeón de la Liga AUF Uruguaya.

Los tricolores, luego del empate 2-2 de la ida en el Campeón del Siglo, saben que la chance de dar la vuelta en su feudo es una opción que no quieren dejar escapar.

Para dicho duelo, Jadson Viera no podrá contar con Lucas Villalba, expulsado ante los carboneros el domingo pasado, que será la única baja de peso que tendrá el plantel.

Si bien el entrenador considera que Nicolás López aún no está al cien desde lo físico, lo probó en el equipo que se perfila para ir de arranque el domingo a modo de enganche, lo mismo que Boggio, a pesar de la prueba del jueves pasado que había hecho con Lodeiro. Esto haría que el que pase al banco de suplentes sea Juan Cruz de los Santos.

Maximiliano Gómez será el nueve elegido para cumplir una tarea de desgaste, pivoteo y en la medida de las posibilidades, definición, ante una zaga rival que tendrá cambios.

¿Su acompañante? Si bien Viera tiene un alto concepto del trabajo que realiza Christian Ebere en cancha, Gonzalo Carneiro es el señalado para estar de inicio.

De esta forma el once que pararía Viera sería con: Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero, Luciano Boggio, Christian Oliva, Lucas Rodríguez, Nicolás López, Gonzalo Carneiro y Maximiliano Gómez.

Recordemos que el lateral, Emiliano Ancheta, sufrió una fractura en el tabique nasal que lo mantuvo al margen, pero que no le impedirá salir a la cancha el domingo utilizando una máscara protectora.

En tiendas carboneras

Peñarol, por su parte, trabajó con una base clara para ir a la cancha de su tradicional adversario con el objetivo de lograr un título para el cual deberá sobreponerse a tener un equipo diezmado desde lo físico.

Luego del empate 2-2 en el Campeón del Siglo, el cuerpo técnico sufrió dolores de cabeza por varias piezas importantes en el andamiaje del año, ya que salieron sentidos Lucas Hernández (problemas de meniscos en la rodilla izquierda), Pedro Milans (fatiga muscular) y Nahuel Herrera (luxación de hombro).

Pero las horas parecen haber sido benignas con Diego Aguirre, ya que a pesar de que ninguno de ellos estará en plenitud, si podrá utilizarlos: a Milans y Herrera de arranque, mientras que Hernández iría al banco de suplentes.

Para completar el mismo también podría estarel argentino Tito Villalba, sumando una carta más de variante ante un partido largo.

El que seguro no lo hará es Javier Méndez, que vio la roja en el partido anterior, así como Diego García que rescindió contrato con el club tras ser encontrado culpable de abuso sexual con acceso carnal en Argentina.

De esta forma, el once que plantea la Fiera es con: Brian Cortés, Pedro Milans, Nahuel Herrera, Emanuel Gularte, Maximiliano Olivera, Eric Remedi, Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Leonardo Fernández, Maximiliano Silvera y Matías Arezo.

El partido será arbitrado por Gustavo Tejera, acompañado desde las bandas por Carlos Barreiro y Agustín Berisso, mientras que el cuarto árbitro será Andrés Martínez.

En el VAR estará Diego Dunajec, con la asistencia de Daniel Rodríguez y Héctor Bergaló mientras que el asesor será Jorge Daniel Orfila.

En caso de haber un ganador en el tiempo regular, será el campeón de la Liga AUF Uruguaya; si hay un empate, se jugará alargue, y, si este se sostiene, se definirá por penales.

