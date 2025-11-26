Fútbol uruguayo

Uruguayo: Nacional, con cambios, se prepara para ir por la consagración ante Peñarol

Nacional, con la posibilidad de ser local en el duelo definitorio, se prepara para el choque clásico del próximo domingo a las 16:30 horas ante un Gran Parque Central repleto y con la chance de consagrarse campeón de la Liga AUF Uruguaya.

Los tricolores, luego del empate 2-2 de la ida en el Campeón del Siglo, saben que la chance de dar la vuelta en su feudo es una opción que no quieren dejar escapar.

Para dicho duelo, Jadson Viera no podrá contar con Lucas Villalba, expulsado ante los carboneros el domingo pasado, que será la única baja de peso que tendrá el plantel.

Desde lo sanitario el que sigue sin estar al cien por ciento es Nicolás López, más para un plan de presión alta y relevos al que apuesta su DT, lo que haría, en principio, que se mantuviera en el banco de suplente como carta para el complemento.

Con el retorno seguro a la titularidad de Maximiliano Gómez, la duda que radica es quién será el acompañante del nueve en delantera, Christian Ebere o Gonzalo Carneiro.

El nigeriano fue figura en el duelo pasado ante los carboneros y factor a la hora de la presión al rival para la gestación de los dos goles de su equipo, algo que es del agrado total del DT. Carneiro anotó un gol en ese partido y es más eficiente en la definición, además de la pelea en la cancha áerea.

Juan Cruz de los Santos, que había sentido alguna pequeña sobrecarga, ya trabaja a la par de los compañeros y se perfila para ir de arranque.

Otra situación que se dio en las últimas horas fue que el lateral Emiliano Ancheta sufrió un golpe en el tabique nasal durante el entrenamiento, lo que hará que tenga que utilizar una máscara protectora para poder ver acción el domingo.

De esta forma el once que pararía Viera sería con: Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero, Luciano Boggio, Christian Oliva, Lucas Rodríguez, Juan Cruz de los Santos, Christian Ebere y Maximiliano Gómez.

El partido será arbitrado por Gustavo Tejera, acompañado desde las bandas por Carlos Barreiro y Agustín Berisso, mientras que el cuarto árbitro será Andrés Martínez.

En el VAR estará Diego Dunajec, con la asistencia de Daniel Rodríguez y Héctor Bergaló mientras que el asesor será Jorge Daniel Orfila.

Recordemos que en caso de haber un ganador en el tiempo regular, será el campeón de la Liga AUF Uruguaya, en caso de empate se jugará alargue y de sostenerse, todo irá a los penales.

