Uruguay va a Juegos Parasuramericanos Valledupar con delegación definida y mucha ilusión

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El Comité Paralímpico Uruguayo (CPU) anunció oficialmente la conformación de la delegación que representará al país en los II Juegos Parasuramericanos Valledupar, que se desarrollarán entre el 5 y el 15 de julio en Colombia.

La participación uruguaya marcará un hito para el movimiento paralímpico nacional, ya que contará con la mayor representación femenina registrada hasta el momento, así como con la presencia de jóvenes atletas que comienzan a proyectarse como referentes de las próximas generaciones del deporte paralímpico uruguayo.

La delegación estará integrada por deportistas, entrenadores, guías, asistentes de competición y personal técnico que competirán en paraatletismo, paratenis de mesa, tenis en silla de ruedas, paranatación y boccia.

El jefe de misión será Gustavo dos Santos, mientras que la jefatura del equipo médico estará a cargo de la doctora María Sánchez.

En la anterior edición de los Juegos Parasuramericanos, que se realizó en Chile en el año 2014, los celestes ganaron dos medallas de plata: Gonzalo Dutra en los 100 metros libre y en los 100 metros pecho (S10).

LA DELEGACIÓN URUGUAYA

PARAATLETISMO

Daniel Davrieux (1.500 y 5.000 metros, clase T11-T12).

Eduardo Dutra (400, 800 y 1.500 metros, clase T54).

Mariano Battaglia, atleta guía de Davrieux.

Entrenador: Patricio Melo.

PARA TENIS DE MESA

Mateo Bonifacio (individual y dobles en silla de ruedas).

Gonzalo Acosta (individual y dobles en silla de ruedas).

Entrenador: Claudio Sánchez.

TENIS EN SILLA DE RUEDAS

Nelson Marengo (individual y dobles).

Luciano Varela (individual y dobles).

Entrenador: Roberto Ichazo.

PARANATACIÓN

Leandro Piaggio (50 m libres, 100 m libres, 100 m espalda y 100 m mariposa).

Hanna Arias (100 m libres, 100 m espalda y 100 m mariposa).

Entrenadora: Soledad Chamikian.

BOCCIA

Fabián Marcellaro (BC3 individual y parejas mixtas).

Brisa Gainza (BC3 individual y parejas mixtas).

Fernanda Moyano (BC4 individual).

Darwin Ocaño (BC1 individual y equipos).

Nahuel Guillén (BC1 individual y equipos).

Romina Benítez (BC1 individual y equipos).

Entrenadores: Gerardo Pereira y Luis Martínez.

Asistentes de competición: Florencia García, Vladimir González, Diego Brea y Matías Lucas.

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