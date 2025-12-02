Más deportes

Uruguay sumó una medalla de oro y otra de bronce en los Juegos Bolivarianos de Lima

Uruguay sumó dos nuevas medallas en una nueva jornada de los Juegos Bolivarianos que se están disputando en Lima, Perú, una de ellas de oro, ésta vez de la mano del remo.

Leandro Rodas y Martín Zócalo se quedaron con el triunfo en la modalidad dos sin timonel con una cierre de regata no apto para cardíacos.

La yunta de uruguayos cronometró 1:23.27 para colocarse por delante de Poo y Reyez de Chile (1:23.76), completando el podio Machado y Leyva de Venezuela (1:27.79).

Nicole Yarzon, en tanto, finalizó en la quinta posición en el single femenino con un tiempo de 1:43.67. La final del single ligero masculino donde iba a participar Felipe Klüver, actual campeón mundial de la prueba, se postergó para este miércoles luego de que el uruguayo rompiera su bote antes de la largada.

La pista de regata ubicada en la Playa Cantolao (costa oceánica) tiene una extensión reducida de 500 metros, a diferencia de los 2000 metros habituales, lo que hace que sean regatas de mayor explosión y menos tácticas.

Los judocas

El cubano nacionalizado uruguayo, Sandy Ramírez, se quedó con la presea de bronce en la categoría de más de 100 kilogramos, competencia que se disputó en la modalidad todos contra todos.

Allí nuestro representante cayó con el panameño José Nova, luego con Franciso Solís de Chile, pero derrotó al venezolano Luis Amezquita y al colombiano Duvan Nieto para finalizar tercero.

En la categoría de menos de 81 kilógramos, el dos veces olímpico Mikael Aprahamian no pudo acceder a medallas. Luego de un buen arranque venciendo a Javier Saavedra de Perú, cayó en semifinales con Jorge Pérez de Chile. Esto lo mando al repechaje al combate por el bronce donde fue derrotado por el panameño Alexis Harrison por ippon.

LAS MEDALLAS DE URUGUAY

Oro: Williams Freire en e-sports.

Oro: Martín Zócalo y Leandro Rodas en dos sin timonel del remo.

Plata: Romina Cetraro en el single ligero del remo.

Bronce: Bruno Cetraro en el single abierto del remo.

Bronce: Sandy Ramírez en más de 100 kilogramos en judo.

