Uruguay sumó tres nuevas preseas en los Juegos Bolivarianos: Felipe Klüver fue oro en remo

Uruguay sumó tres nuevas medallas, una de ellas de oro, en el marco de los Juegos Bolivarianos que se están disputando en Lima, Perú, y su cosecha llegó a ocho preseas.

Luciano García y Felipe Klüver fueron segundos en el doble par abierto completando su actuación en un tiempo de 1:24.85, siendo solo superados por Habash y Abraham de Chile (1:24.65) y por delante de Leiva y Rivero de Venezuela (1:27.17).

Nicole Yarzon y Romina Cetraro, por su parte, fueron terceras en el doble par abierto femenino con un crono de 1:38.74. La medalla de oro fue para Sanguineti y Noya de Perú (1:37.90), seguidos de Alonso y López de Paraguay (1:37.93).

La presea de oro la consiguió Felipe Klüver, actual campeón mundial del single ligero, que compitió en esta modalidad y volvió a repetir laureles.

Klüver consiguió un tiempo de 1:31.55 para superar al dominicano Ignacio Vasquéz (1:31.96) y el venezolano Andre Mora (1:35.30).

La pista de regata ubicada en la Playa Cantolao (costa oceánica) tiene una extensión reducida de 500 metros, a diferencia de los 2000 metros habituales, lo que hace que sean regatas de mayor explosión y menos tácticas.

A la final

Otra buena noticia llegó de la mano del frontball, de pelota vasca, donde Leonella Acosta accedió a la final y aseguró una nueva medalla para Uruguay.

Acosta, en semifinales, venció 2-0 (10-4 y 10-4) a la venezolana Abigail Mena y este jueves disputará la final por el oro ante la venezolana Julieta Rengel.

LAS MEDALLAS DE URUGUAY

Oro: Williams Freire en e-sports.

Oro: Martín Zócalo y Leandro Rodas en dos sin timonel del remo.

Oro: Felipe Klüver en el single ligero del remo.

Plata: Romina Cetraro en el single ligero del remo.

Plata: Luciano García y Felipe Klüver en el doble par abierto del remo.

Bronce: Bruno Cetraro en el single abierto del remo.

Bronce: Sandy Caraballo en más de 100 kilogramos en judo.

Bronce: Nicole Yarzon y Romina Cetraro en doble par abierto del remo.

