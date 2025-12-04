Más deportes

Uruguay suma tres medallas más en los Juegos Bolivarianos de Lima: el oro fue del remo

Uruguay sumó tres nuevas medallas, una de ellas de oro, en el marco de los Juegos Bolivarianos que se están disputando en Lima, Perú, y su cosecha llegó a once preseas.

El cuádruple mixto conformado por Romina Cetraro, Nicole Yarzon, Bruno Cetraro y Marcos Sarraute fue primero con un crono de 1:19.74, superando a los botes de Paraguay (1:21.70) y Chile (1:23.23).

Cabe destacar que la pista de regata ubicada en la Playa Cantolao (costa oceánica) tiene una extensión reducida de 500 metros, a diferencia de los 2000 metros habituales, lo que hace que sean regatas de mayor explosión y menos tácticas.

De esta forma el remo tradicional sumó en su participación un total de siete medallas (tres de oro, dos de plata y dos de bronce) y ahora comenzará a competir en la modalidad coastal por más preseas.

Otra medalla

Otro podio llegó de la mano del frontball, de pelota vasca, donde Leonella Acosta se quedó con la medalla de plata.

Acosta cayó por 2-1 en la final con la venezolana Julieta Rengel con parciales de (7-10, 10-8 y 1-5) lo que la dejó como segunda en la competencia.

La nacida en Mariscala había derrotado 2-0 (10-4 y 10-4) en semifinales a la boliviana Abigail Mena. En la fase de grupos le había ganado a representantes de Perú, Chile todos por 2-0.

De bronce

La tercera medalla de la jornada se dio con el debut del karate y fue ganada por Maximiliano Larrosa que se quedó con la presea de bronce en la categoría de hasta 60 kilogramos.

Larrosa venció en fase de grupos a Edwin Castillo de Panamá y Hermes Moreno de Perú, cayendo con Juan David Forero de Colombia. Esto le dio el pase a la pelea por la presea de bronce donde derrotó a Wilmer Pérez para subirse al podio.

Uruguay contabiliza hasta el momento once medallas: cuatro de oro, tres de plata y otras cuatro de bronce, cifra que espera aumentar en los próximos días.

LAS MEDALLAS DE URUGUAY

Oro: Williams Freire en e-sports.

Oro: Bruno Cetraro, Marcos Sarraute, Romina Cetraro y Nicole Yarzon en el cuádruple mixto del remo.

Oro: Martín Zócalo y Leandro Rodas en dos sin timonel del remo.

Oro: Felipe Klüver en el single ligero del remo.

Plata: Leonella Acosta en el frontball de pelota vasca.

Plata: Romina Cetraro en el single ligero del remo.

Plata: Luciano García y Felipe Klüver en el doble par abierto del remo.

Bronce: Bruno Cetraro en el single abierto del remo.

Bronce: Sandy Caraballo en más de 100 kilogramos en judo.

Bronce: Nicole Yarzon y Romina Cetraro en doble par abierto del remo.

Bronce: Maximiliano Larrosa en hasta 60 kilogramos del karate.

