Uruguay cayó ante Croacia 34-25 en quinta presentación en el Mundial de handball femenino

La selección uruguaya femenina de handball volvió a caer derrotada en su quinta presentación en el Mundial que se está disputando en Países Bajos y Alemania, esta vez ante Croacia por 34-25 en nuevo partido de la Copa Presidente (por posiciones del 25º al 32º).

Las celestes se vieron superadas en el primer tiempo en el cual se fueron abajo por 19-10, algo que fue determinante en el resultado final. En el complemento, de la mano de una buena labor de Paula Eastman, elegida como la jugadora del partido, y Catalina Tournier, las celestes mostraron una mejor imagen incluso igualando ese segundo tramo en 15 por lado.

Los goles celestes los anotaron: Paula Eastman con 5, Catalina Tournier con 4, Martina Campos con 3, Viviana Ferrari, Sabrina Golda, Camila Barreiro, Camila Bianco, Rosina González con 2, Magdalena Guichón, Julieta Pessina, Martina Barreiro con 1.

Pasado, presente y futuro

Las dirigidas por Leonardo Puñales debutaron en la cita jugando por el grupo C donde cayeron ante Serbia (31-19), Alemania (38-12) e Islandia (33-19) y pasaron a jugar la Copa Presidente en forma íntegra en Maaspoort, Países Bajos.

Quedaron sembradas en el grupo I donde cayeron con Paraguay 23-20, y cerrarán el lunes 8 de diciembre jugando su último partido de la serie ante Irán, en busca de su primera victoria.

En el grupo II estarán Kazajistán, Cuba, Egipto y China. Según la posición en que Uruguay termine en su serie jugará contra el que termine en la misma posición de la otra llave.

Los primeros jugarán por el puesto 25, los segundos por el puesto 27, los terceros por el puesto 29 y los últimos por el puesto 31.

Nuestro país participó en cinco mundiales en su historial de la rama femenina, el primero en Alemania 1997 (24º), luego en Italia 2001 (23º), Croacia 2003 (24º), Rusia 2005 (23º) y la última presencia data de Brasil 2011 (20º).

En esas cinco ediciones solo se contabiliza un triunfo en el historial y fue en la edición norteña cuando las celestes vencieron a Argentina por 19-16, plantel donde estaba la actual capitana Viviana Ferrari.

