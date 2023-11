Uruguay Open: Francisco Llanes quedó eliminado en la final de la ronda clasificatoria

Noticias

El tenista sanducero no logró avanzar al cuadro final, tras perder 62-63 con el argentino Santiago Rodríguez Taverna.

Francisco Llanes quedó eliminado en la final de la ronda clasificatoria para ingresar al cuadro final del Uruguay Open.

El sanducero, quien fue señalado durante años como la futura promesa del tenis local, estudia y entrena desde enero en la Universidad Central de Orlando, en Estados Unidos.

Luego de ganar su primer partido del fin de semana ante el brasileño Eduardo Ribeiro, 333 de ATP, además en su regreso a la cancha central del Carrasco Lawn Tennis tras dos años de ausencia, Toto se emocionó hasta las lágrimas.

No pudo este lunes con Santiago Rodríguez Taverna, el argentino mejor clasificado de la ronda previa, quien le ganó 62-63, aunque Toto mostró destellos muy fuertes "de su muy buen tenis”.

El regreso feliz

“Me voy feliz de haber retornado a jugar en el Uruguay Open luego de dos años, ya que la universidad me pidió que dejara de competir durante seis meses antes de que ingresara. No estaba en mis planes jugar este torneo, pero me sentía entrenando muy bien, y jugando buen tenis”, señaló Llanes a Montevideo Portal.

Apenas le comentó a su entrenador universitario que tenía esta posibilidad de participar al menos de la ronda previa, el técnico le dijo que ni lo dudara y vinera. En los casos en los que los torneos se disputan fuera de Estados Unidos, su universidad no le cubre los pasajes, pero en los casos de disputarse allí, los gastos corren por cuenta del centro de estudios.

“Aproveché que me apoyaron en este viaje con las faltas porque sabían que era importante tomar aire, jugar este torneo, ver a mi familia. Es muy bueno sentirse jugador de circuito en este tipo de torneos”, añadió.

Acerca de la emoción enorme que sintió el domingo tras su primer partido, Toto dijo que fue muy fuerte porque “mis amigos y mi familia pudieron ver el nivel en el que estoy actualmente. Y también porque pudieron verme ganar mi primer partido acá, ya que hace años que participo. Venía entrenando duro todo el semestre y fue una mezcla de muchas cosas. Me pasé el verano en Estados Unidos en lugar de venir a estar con mi familia porque quería mejorar sobre cemento, jugar más voleas, estar más sobre la línea. Me quedé tratando de mejorar en lugar de venir”

Sin locuras

Toto Llanes está pensando tranquilamente cada paso que da. Sigue en la universidad, a la que recién entró en enero y tiene cuatro años por delante, no descarta jugar profesionalmente, pero quiere ir paso a paso.

“Sé que si entreno fuerte puedo ganarles a tenistas del nivel de este torneo. Por eso vine. Quiero seguir disputando torneos en Estados Unidos, que tienen el nivel de challengers, así que estaré jugando partidos de este tipo y ahí me iré midiendo para ver cómo sigo. No quiero dejar la universidad un tiempo para jugar profesional porque es muy desgastante profesional y económicamente. Seguiré allá y cuando sienta que estoy listo, me daré otra chance de jugar estos torneos. Pero al Uruguay Open pienso venir todos los años”, explicó Llanes.

La Davis y este torneo en su país son la mayor motivación que siente a la hora de entrenar.

Respecto a la nominación de Ariel Behar en lugar de Enrique Pérez Cassarino al frente del equipo nacional, Llanes dijo que “lo de Bebe fue un proceso. Durante muchos años fue como un padre. Nos enseñó mucho a todos y nos hizo mejores personas y como equipo. Y respecto a Behar, me pone feliz, es un tenista que sigue en el circuito y está entre los 50 mejores del mundo de dobles. Es muy claro, tiene mucha facilidad de palabras, es disciplinado, tiene buena energía. Todo nos va a portar mucho para esta nueva camada que asomamos en el tenis nacional”.