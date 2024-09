Fútbol uruguayo

Unión de Clubes y la decisión de no jugar la Copa Uruguay: “No aceptar la imposición”

La Unión de Clubes emitió este sábado un comunicado en respuesta al presidente de la Asociación Uruguaya de Futbol, Ignacio Alonso, donde reafirma su postura de “no aceptar la imposición” para jugar la Copa AUF Uruguay en su nueva edición.

“En referencia a la Copa Uruguay y antelas declaraciones públicas expresadas recientemente por el Ignacio Alonso, reafirmamos nuestra posición de no aceptar la imposición de un nuevo torneo que ha sido presentado sin la debida consulta a los clubes profesionales de Uruguay”, mencionan en el texto difundido.

“Exigimos una AUF transparente en la que no se nos impida la participación en la toma de decisiones”, mencionan y amplían: “Asimismo, hacemos un llamado a que se respeten de manera absoluta los reglamentos y estatutos del fútbol uruguayo”.

“Reafirmamos lo votado por los clubes en el Consejo de Liga de Fútbol de Primera División del día 5/9, y esperamos la concurrencia del presidente del Ejecutivo de la AUF para, en un diálogo franco, poder obtener las respuestas y la solución a la situación planteada”, cierra.

Recordemos que el delegado de Peñarol, Julio Trotschansky, había comentado a FútbolUy tras el Consejo de Liga donde se votó exhortar a la Mesa Ejecutiva de la competición a realizar las gestiones para la suspensión inmediata de la actual edición, con once votos afirmativos (entre ellos Nacional y Peñarol) y cinco abstenciones, las causas de la decisión.

“Los clubes entendimos que se incurrió en cuestiones antirreglamentarias y no se respetaron sus derechos, ya que son los que en definitiva los que tenemos que modificar o no el reglamento de la competencia y los aspectos referidos a su formato. Por tanto, no están dadas las condiciones para jugarla”, amplió.

Recordemos que Ignacio Alonso declaró el viernes previo al partido de la selección en el Centenario que la Copa AUF Uruguay: "Hoy sigue vigente y se va a jugar".



