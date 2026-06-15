Mundial 2026

Una vez más: los hinchas japoneses limpiaron las tribunas tras el partido con Países Bajos

Montevideo Portal

El Mundial siempre trae momentos curiosos que suelen llamar la atención en las redes sociales y algunos van más allá de lo que sucede durante un partido.

El pasado domingo, la selección japonesa, cuya presencia es habitual en el campeonato, enfrentó a Países Bajos en un encuentro que finalizó en empate 2-2.

Según un video difundido en las redes sociales por Fox 4 News, al final del encuentro, los fanáticos japoneses que fueron al estadio a alentar a su selección realizaron una limpieza de las tribunas.

No es la primera vez que los seguidores del conjunto nipón hacen esto, ya que en anteriores ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, los fanáticos se quedaron a limpiar lo que ensuciaron.

After cheering their team on to a draw, Japan (@jfa_en) fans clean up the stands at Dallas Stadium. pic.twitter.com/oJCxuog8V0 — FOX 4 NEWS (@FOX4) June 14, 2026

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