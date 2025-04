Un nuevo caso, pero al revés: hincha brasileño hizo gestos racistas a los de Cerro Porteño

Palmeiras derrotó 1-0 a Cerro Porteño este miércoles en el estadio Allianz Parque de San Pablo por la segunda fecha del grupo G de la Copa Libertadores, pero lo más destacado, una vez más, fueron gestos racistas que se produjeron en el partido.

Esta vez sucedió al revés de lo habitual, ya que fue un hincha brasileño el protagonista. Varios parciales del Verdão estaban insultando a los del equipo paraguayo, pero uno se sobrepasó e hizo gestos simulando ser un indígena, dirigiéndose a los rivales.

Las imágenes se viralizaron a través de redes sociales y fueron condenadas, además de que generó la indignación de mucha gente debido a que, generalmente, son los brasileños los que rechazan estos comportamientos.

Palmeiras anunció a través de un comunicado que “recibió imágenes que muestran a un individuo realizando gestos racistas hacia los hinchas de Cerro Porteño durante el partido de ayer y, con la ayuda del sistema de biometría facial y las cámaras de vigilancia del Allianz Parque, ahora trabaja para identificarlo”.

“Tan pronto como esto suceda, será bloqueado de la plataforma de compra de entradas para los partidos locales del club”, que “registrará una denuncia policial para la investigación completa del caso”. “No toleramos comportamientos prejuiciosos, especialmente en nuestro país, y seguiremos trabajando para eliminar cualquier forma de discriminación en los estadios sudamericanos”.

Cabe recordar que estas dos hinchadas están muy enfrentadas debido a que el pasado 6 de marzo, durante un partido entre ambos equipos por la Copa Libertadores sub-20, los paraguayos hicieron gestos racistas a los brasileños.

Tras ese suceso, Leila Pereira, presidenta del Palmeiras, dijo que “si Conmebol no respeta al fútbol brasileño, hay que pensar en unirse a Concacaf”. “Necesitamos tomar medidas firmes respecto a Conmebol. No es aceptable que Brasil, que representa el 60 % de sus ingresos, sea tratado de esta manera”, añadió.

O Palmeiras recebeu imagens que mostram um indivíduo fazendo gestos de cunho racista em direção a torcedores do Cerro Porteño durante o jogo de ontem e, com o auxílio do sistema de biometria facial e das câmeras de vigilância do Allianz Parque, já trabalha para identificá-lo. Tão… pic.twitter.com/3ySpU7X8lP