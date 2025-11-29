Fútbol Internacional

Un hincha le tiró una navaja a un jugador y se armó batalla campal tras intentar agarrarla

El AS FAR Rabat marroquí y el Al-Ahly egipcio se enfrentaron este viernes en el Stade Prince Moulay El Hassan de Marruecos por la segunda fecha del grupo B de la Champions League africana y empataron 1-1, pero lo más destacado pasó sobre el cierre del partido.

Primero, Mohcine Bouriga puso en ventaja al equipo locatario a los 37 minutos, pero luego Trezeguet, mítico delantero de la selección egipcia, igualó las acciones a los 68’. Después de eso, se desató la locura.

Hinchas del Rabat lanzaron vasos y botellas a los jugadores del Al-Ahly, quienes los desafiaron tomándose el líquido que había en esos recipientes.

Pero luego sucedió lo peor. Y es que al minuto 70, un hincha marroquí la lanzó una navaja a Trezeguet. Los jugadores del Al-Ahly intentaron agarrarla para mostrársela al árbitro, pero los del Rabat intentaron impedirlo.

Esa disputa llevó a que se generen incidentes entre los futbolistas.

Después de algunos minutos, el partido siguió y terminó 1-1. Con este resultado, los egipcios quedaron primeros con cuatro puntos, los mismos que el Young Africans de Tanzania; los marroquíes tienen una sola unidad, al igual que el JS Kabylie de Argelia.

Al-Ahly y AS FAR Rabat se volverán a ver las caras en la última fecha del grupo, fijada para el 13 de febrero próximo. Jugarán en Egipto.

