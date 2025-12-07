Un gesto antideportivo casi genera una hecatombe en Cagliari-Roma. Juan Rodríguez jugó 90

Fútbol Internacional

Cagliari le ganó a Roma 1-0 como local por la fecha 14 de la Serie A de Italia, se alejó cuatro puntos de la zona de descenso y le impidió quedar primero a su rival de turno, que aparece cuarto con 27 unidades, a uno de Napoli y Milan, y a tres del Inter.

Gianluca Gaetano anotó a los 82’ el único tanto de un partido que a los 52’ ya se le hizo cuesta arriba al equipo visitante, dada la expulsión del turco Zeki Celik. Lo capitalizó sobre el final el dueño de casa, que contó con el estreno en Serie A de Juan Rodríguez. El defensor uruguayo, que el miércoles debutó ante Napoli por la Copa Italia, disputó todo el encuentro y se lo vio a gran nivel.

Ya en el final, hubo una incidencia atípica que casi genera una hecatombe. Marco Palestra, del Cagliari, vio a un jugador de su equipo sentido y empujó la pelota con dirección al lateral, con la intención de que cruzara la línea para que atendieran al compañero.

No obstante, Mario Hermoso, de la Roma, siguió corriendo para evitar que el balón saliera del campo, lo que tomó por sorpresa a los jugadores del cuadro de Cerdeña. El español quiso impulsar un contragolpe que no prosperó, y cuando la pelota se fue a un costado lo increparon de forma vehemente.

Se generó un tumulto y hubo insultos, reproches y algún empujón, pero no mucho más. El árbitro, Luca Zufferli, resolvió la situación sin tarjetas amarillas.

