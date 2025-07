Fútbol uruguayo

Umpiérrez y su penal para el título de Peñarol: “Aguirre me dijo el día antes para patear”

El que avisa no traiciona

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Leandro Umpiérrez, autor del gol que le dio a Peñarol el título del Intermedio el pasado domingo ante Nacional por penales en el Centenario, recordó días después el momento de la primera obtención aurinegra de dicho torneo.

“Fui muy convencido. Sabía que iba a patear ahí: es mi lado predilecto y vi que [Luis Mejía] no se había tirado para ese lado. Antes de patear, vi que él dio el paso y dije: ‘Ya está’. Fui muy decidido y sabía que tenía que definir ahí; no había otra”, contó el volante juvenil mirasol en el programa Minuto 1 de radio Carve Deportiva 1010.

Umpiérrez contó cuándo se enteró que sería uno de los ejecutantes: “Diego [Aguirre] me preguntó el día antes si estaba para patear, y yo obviamente de cabeza quería patear. Me preparé porque me imaginaba que iba a entrar [desde el banco de suplentes]”.

El mediocampista opinó que Peñarol “mereció mucho más” que Nacional en los 90 minutos. “Son las cosas que tiene el fútbol, y hay que adaptarse a lo que es. Igual me deja contento haberlo ganado en los penales”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy